La giustizia sportiva. Squalificato Lollo. Diffidato Cavallari. Morosi ammonito

Per Lorenzo Lollo è arrivata, puntualissima, la squalifica, per una giornata, da parte del giudice sportivo: il centrocampista bianconero, già nella lista dei diffidati, ha infatti rimediato al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano il cartellino giallo che gli costerà lo stop forzato. A entrare in diffida, a sua volta, con l’ammonizione presa domenica, è stato Daniele Cavallari: al prossimo cartellino giallo, il difensore subirà la stessa sorte del compagno. Per Andrea Morosi, invece, è arrivata la terza ammonizione stagionale. Nessun giocatore squalificato in casa Fezzanese: l’allenatore verde Alberto Ruvo si è però preso quattro giornate per, così le motivazioni ufficiali, ‘aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara’. Allo stadio Franchi, al suo posto, ci sarà il vice Massimiliano Leccese.