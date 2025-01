La grande prestazione. Super Perignano, ko il Fucecchio. Sette reti con doppietta di Cutroneo

FRATRES PERIGNANO 7 FUCECCHIO 0

FRATRES PERIGNANO: Serafini (Becherini), Ricci (Rotunno), Brisciani (Mogavero), Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Zocco, Taraj (Cutroneo), Viola (Badalassi), Rossi. All.Cetti.

FUCECCHIO: Fiaschi, Arapi, Iommazzo, Leccetti, Malanchi, Ghelardoni, Cenci, Mariani, Taddei, Geniotal, Sciapi. All.Targetti. A dispos.: Rocchi, Agostini, Nannetti, Banti, Paradiso, Gjoni, Mazzoni, Melani, Piccirilli.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Marcatori: al 24’ pt e al 9’ st Taraj, 44’pt e 47’pt Rossi (R), 25’ st Viola, 39’st Cutroneo (R),41’st Cutroneo.

Perignano – I Fratres Perignano brindano al nuovo anno con una netta e tennistica vittoria sul Fucecchio. Il cambio allenatore, anche se il nuovo arrivato Fanani non era in panchina perché squalificato per due turni e sostituito dal vice Cetti, e la sosta natalizia hanno fatto bene alla compagine rossoblù che torna al successo netto e meritato. Una vittoria ultratonica per il Perignano che apre la strada per un girone di ritorno da vivere in grado di mettere insieme quei risultati positivi che sono mancati nella prima parte del campionato. Il Fucecchio invece arrivava da due successi consecutivi che lo avevano portato fuori dalla zona play out e niente lasciava presagire una disfatta così pesante non solo nel punteggio ma anche nel gioco. Per arrivare al primo gol dei Fratres dobbiamo aspettare il 24’ quando Taraj risolve un’azione contrastata mandando la palla all’incrocio dei pali. Nel finale di tempo, al 44’, calcio di rigore per fallo di mano di un difensore ospite che Rossi trasforma. Prima della fine del tempo altro rigore per atterramento di Viola in area che ancora Rossi trasforma. Nella ripresa i Fratres Perignano insistono e al 9’ Taraj segna la sua doppietta personale. Anche Viola al 25’ va a segno su azione, portando a cinque le reti del Perignano. Nel finale di partita c’è spazio anche per Cutroneo che, entrato nel secondo tempo, prima trasforma al 39’ un calcio di rigore e poi al 41’ segna la sua doppietta, questa volta su azione.