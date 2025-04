La Jesina trionfa a Fermignano: vittoria nel campionato di Promozione

Dopo il campionato di Eccellenza 1993-94 vinto a Sant’Angelo in Vado (con gol di Micheloni) la Jesina è ritornata dopo 31 anni a vincere un campionato (questa volta di Promozione) in terra pesarese, a Fermignano. Con il successo sui lanieri i ‘leoncelli’ hanno timbrato in maniera indelebile un torneo particolarmente interessante. Alla guida della Jesina mister Mirco Omiccioli: "Come avevo previsto alla vigilia, è stata una partita combattuta e difficile contro una squadra forte che soprattutto nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà. I miei ragazzi sono stati fantastici, ci siamo difesi con ordine e ripartendo, in una di queste ripartenze abbiamo trovato il gol. Poi abbiamo sofferto il ritorno del Fermignano. È vero che i nostri avversari hanno preso due traverse, però non abbiamo rubato nulla. Faccio tanti complimenti ai miei ragazzi e ne faccio altrettanto al Fermignano che è un degno avversario e gli faccio un in bocca al lupo per i play off. Bella è stata la cornice di pubblico è soprattutto la correttezza che ci è stata dentro e fuori dal campo".

Dalla parte della Fermignanese c’è rammarico, se ne fa interprete mister Simone Pazzaglia: "Per quanto si è visto in campo meritavamo di vincere. Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo abbiamo dominato: preso due traverse, sfiorato il gol con un colpo di testa di Labate e sullo 0-0 ci è stato negato un rigore talmente evidente (c’è il video nella pagina Facebook dell’US Fermignanese) per un intervento addirittura con due mani sul pallone che si è visto anche dalla tribuna. È stata la ciliegina sulla torta, l’ennesimo errore arbitrale soprattutto in questi ultimi due mesi. Ho fatto i complimenti a fine partita ai giocatori della Jesina e al mister, loro non c’entrano niente, ma non è stato un campionato giocato alla pari. Noi dobbiamo essere orgogliosi di aver fatto un torneo straordinario, ad oggi abbiamo il miglior attacco e la miglior difesa. Sabato è stata una bellissima giornata di sport con tantissima gente e una coreografia da categorie superiori. Adesso abbiamo l’ultima giornata e poi ci prepareremo per i play off".

C’è tanto della provincia di Pesaro-Urbino nella vittoria della Jesina, non solo mister Omiccioli che è residente a Fano, ma anche Paradisi abitante a San Giorgio di Pesaro, poi Zandri di Fano e 3 pesaresi: Lorenzo Cappuccini, Simone Russo e Dennis Scoccimarro e infine Cordella di Fossombrone. Autore del gol decisivo Luca Paradisi che dice: "È stata una partita molto equilibrata, con una cornice di pubblico da categoria superiore; noi arrivavamo da un girone di ritorno da grande squadra, l’obiettivo era vincere, siamo stati secondi tutto l’anno, sapevamo che non potevamo sbagliare quasi niente per poter riuscire a giocarci lo scontro diretto con la Fermignanese e l’Eccellenza. I lanieri sono una squadra forte, con giocatori importanti ed un mister preparato. Queste partite si giocano sugli episodi, siamo stati bravi e fortunati a portarli dalla nostra parte, sono molto felice per il gol che è valso per il salto in Eccellenza. La nostra forza è stato il gruppo, insieme a mister Omiccioli e al suo staff, anche nei momenti di difficoltà ci siamo sempre compattati e non abbiamo mai smesso di crederci. Dedico la vittoria la dedico a tutta la mia famiglia ed a mio papà che mi dà forza dall’alto". Amedeo Pisciolini