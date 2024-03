La Junior Tim Cup. Keep Racism Out al Binario 21 con i nerazzurri

Proprio nei giorni in cui si dibatte sul caldissimo tema razzismo legato al caso Acerbi-Juan Jesus, l’Inter scende in campo direttamente partecipando alla sesta tappa della Junior TIM Cup di “Keep Racism Out“, il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A e Centro Sportivo Italiano, che quest’anno festeggia l’undicesima edizione. Il settore giovanile del Club nerazzurro e i ragazzi dell’Oratorio San Giorgio Desio si sono recati infatti al Memoriale della Shoah, luogo di memoria e conoscenza, al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano per un momento di grande riflessione sulla storia.

L’incontro rientra tra gli appuntamenti targati ‘Keep Racism Out’, la campagna volta a sensibilizzare i giovani e non solo sul fenomeno del razzismo per contrastare ogni forma di discriminazione. In questa importante tappa, la visita al Binario 21 è stata l’occasione per riflettere sulle conseguenze dell’indifferenza e dell’intolleranza e sulla tragedia delle deportazioni. Presenti con i giovanissimi calciatori anche Oumar Daffe, dell’Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Serie A e Javier Zanetti, Vice President del Club nerazzurro.

Il progetto educativo-sportivo coinvolge i giovani di tutta Italia in un torneo nazionale a cui si affiancano le iniziative a sostegno della campagna “Keep Racism Out” per contrastare ogni forma di discriminazione. In questa importante tappa, la visita al Binario 21 è stata l’occasione per riflettere sulle conseguenze dell’indifferenza e dell’intolleranza e sulla tragedia delle deportazioni.

Passando anche attraverso la conoscenza della storia e la consapevolezza del recente passato, la Junior TIM Cup Keep Racism Out vuole farsi portavoce di valori quali fratellanza, cooperazione ed integrazione, guidando le giovani generazioni in un percorso che metta accoglienza e fairplay sempre al primo posto.

La Junior TIM Cup, dalla sua nascita nel 2013 fino al 2023, ha coinvolto oltre 90.000 giovani, più di 6.650 oratori e fatto disputare circa 35.000 partite. Negli ultimi due anni la manifestazione ha sposato la campagna di Lega Serie A “Keep Racism Out” e anche quest’anno coinvolgerà gli oratori del CSI su tutto il territorio nazionale in incontri di riflessione e attività educative, che vedranno i campioni dei Club della Serie A, educatori ed esperti interagire con i giovani partecipanti under 14 del torneo. Continueranno nelle prossime settimane gli appuntamenti del torneo under 14: i giovani atleti verranno coinvolti in incontri di sensibilizzazione con i campioni del grande calcio, oltre ad essere ospiti dei club nei tour degli stadi del massimo campionato.

A.S.