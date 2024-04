La "Koala" raddoppia in Garfagnana

La "Koala Soccer School" raddoppia in Garfagnana con camp estivi a Castelnuovo e a San Romano. Torna, dunque, il "Koala Soccer Camp" in Garfagnana, organizzato dalla "Koala Soccer School" e gestito da istruttori professionisti – come Simone Angeli, Manuele Cacicia e Iacopo Fanucchi – , oltre ad altri tecnici qualificati.

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, ci saranno, addirittura, due sedi in Garfagnana, con formule differenti. Confermato il "camp" a Castelnuovo, allo stadio "Alessio Nardini", nell’arco di quattro settimane, dall’ 11 al 15 giugno, dal 17 al 21 giugno, dal 24 al 28 giugno e dal 1° al 5 luglio, con formula sia solo mattina, sia giorno intero, con uscita alle 17,30.

Il costo, per la prima formula, è di 100 euro a settimana più 15 euro di kit; mentre il costo sarà di 200 euro per tutto il giorno. Previsto uno sconto fratelli del 10%. Il corso è rivolto a bambini e bambine nati dal 2009 al 2018.

La novità di quest’anno è che il "camp" che si svolgerà anche a San Romano, comprensivo di soggiorno presso il "Piccolo Hotel Ai Canipai", con settimana intera al costo di 550 euro. Tante attività, con campo in erba e calcio a cinque in erba sintetica e Parco Avventura Selva del Buffardello. Le settimane saranno le seguenti: dal 24 al 30 giugno per i nati dal 2012 al 2016. Dal 7 al 13 luglio "camp" femminile per nate dal 2009 al 2013 e dal 14 al 20 luglio per nate dal 2008 al 2012.

Per informazioni e iscrizioni: Manuele (328-5331469) Iacopo (339-4358741); [email protected].

Dino Magistrelli