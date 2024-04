La Lanterna sale in Seconda. Nel girone B guida ancora la Sales

Ventinovesima e penultima giornata nel campionato di Terza Categoria. Nel Girone A La Lanterna, che ha vinto in casa per 3-0 con l’Atletico Esperia, ha conquistato la promozione in Seconda. La società di Lastra, al primo anno nel calcio dilettanti, completa la doppietta dopo il trionfo in Coppa Fringuelli. Il Bibe 1964 può aprire la forbice su Capraia, Sestoese e Atletico Esperia. Nel Girone B la Sales si impone per 4-1 a Scarperia e mantiene due punti di vantaggio sul Carbonile, che ha vinto per 2-1 alle Sieci. Sandro Vignini Vicchio, Vaglia e Cavallina sono sicure dei play-off, ma rischiano la forbice negli ultimi 90’.