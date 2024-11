La leadership di Rrapaj. La rimonta del Ravenna porta la firma del capitano: "Adesso c’è entusiasmo»

Il Ravenna vola. E adesso tutto diventa come in tanti si erano prefigurati in estate. In appena due settimane, con 4 vittorie consecutive (12 gol fatti e uno solo subito), il Ravenna è risalito dall’8° al 2° posto in classifica, passando da -11 a -3 nei confronti della capolista Tau Altopascio. Mister Marchionni ha trovato in fretta la quadra, lavorando su motivazioni e autostima, e apportando una piccola modifica tattica (Rrapaj spostato sull’esterno, con Rossetti play e Lordkipanidze mezzala). Proprio il contributo di Rrapaj – che già era significativo nonostante i risultati altalenanti della squadra – è diventato molto prossimo all’eccellenza. Con l’assist per il gol-apriscatole di Manuzzi, e col gol del raddoppio, il capitano giallorosso, oltre a diventare il ‘man of the match’ del derby contro il Forlì, ha implementato uno score stagionale di assoluto rilievo, fatto di 3 gol, 4 assist e 2 rigori procurati.

"Sinceramente – ha commentato Rrapaj – non ho tenuto il conto, del resto, ciò che importa in questa fase, è la ‘salute’ della squadra. Ci siamo ripresi e stiamo viaggiando abbastanza forte. È questo l’aspetto che mi preme maggiormente. Se poi si fanno gol e assist, sono ancora più contento". Il jolly italo albanese è tornato sul derby: "Il primo tempo col Forlì è stato di studio, come succede spesso quando si affrontano due squadra di valore. Conoscevamo le loro caratteristiche e ci siamo trovati un po’ più sulla difensiva. Sui loro terzini uscivamo un po’ troppo in ritardo. Nell’intervallo abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico nelle ‘uscite’, proponendoci più aggressivi con gli esterni. Nei primi 6’ della ripresa abbiamo segnato i 2 gol decisivi e la tattica ha pagato nello sviluppo della gara. L’umore dello spogliatoio? Ora c’è più entusiasmo in quello che facciamo. Tanti giocatori stanno rendendo secondo le proprie qualità. Siamo uniti e quindi viene tutto più facile". E il contorno? "La coreografia dei nostri tifosi è stata molto bella ed emozionante. Giocare davanti a così tanta gente è la gioia più grande per chi fa questo mestiere. E poi, fare gol sotto la curva, è stato stupendo". Ora il Ravenna si prepara per il match di domani, alle 18, al Benelli, contro la Forsempronese, valido per il 2° turno di Coppa Italia. È aperta la prevendita, anche online: prezzi interi 34, 22, 16, 10 euro. La tradizionale ordinanza antialcol, antivetro e sulla viabilità, renderà offlimits il Quartiere stadio (e relative attività commerciali...) dalle 15 alle 21.15, sempre che non si vada ai rigori. Domenica invece tornerà il campionato, coi giallorossi di scena a Bologna contro il Corticella.