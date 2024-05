La Lentatese sarà una matricola. Nel campionato di Eccellenza si parte dal difensore Dugnani

Non perde tempo la Lentatese, matricola in Eccellenza dopo un’assenza durata oltre trent’anni dal primo torneo regionale. Dopo aver affidato le sorti della squadra a mister Simone Fossati, il direttore sportivo Ivan Fagone già si muove per la costruzione del nuovo organico.

E, per iniziare bene, si punta sulla qualità e l’esperienza di Luca Dugnani, difensore classe 1996 nell’ultima stagione alla AC Lissone ma con una lunga militanza a Giussano nella Vis Nova iniziata fin dal settore giovanile con tre promozioni all’attivo. Evidentemente un acquisto voluto dallo stesso nuovo allenatore Fossati.

Continueranno a difendere i colori della Lentatese altri quattro elementi.

Si tratta del capitano di centrocampo Luca Romano (26 presenze e 1 gol quest’anno), dei difensori Mattia Cogotzi e Luca Pignatiello e dell’attaccante Stefano Malacarne, autore dnella scorsa stagione di 4 gol.

Ma altri movimenti sono previsti nelle prossime settimane.

