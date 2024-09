La Lucchese cerca Futuro contro il Milan

In un girone senza stelle di prima grandezza, anche la Lucchese può legittimamente ambire a rimanere in pianta stabile nella "top ten" di una classifica molto corta. Unico e indispensabile requisito: avere continuità. Metabolizzato il rocambolesco pareggio contro la Pianese, nel posticipo della settima giornata, la squadra di Gorgone ha la possibilità di scalare ulteriormente la classifica, pur nel rispetto del Milan Futuro, una delle poche squadre del girone a prediligere soprattutto il gioco palla a terra.

Una delle caratteristiche principali della Lucchese è la sua vocazione offensiva, l’attaccare con più uomini, laterali compresi (Quirini e Antoni, non a caso già in gol), anche se, inevitabilmente, può prestare il fianco alle ripartenze avversarie, difficili poi da contrastare. Ecco: se la squadra riuscirà a trovare maggiori equilibri tra queste due situazioni tattiche diametralmente opposte, potrà concretamente puntare a recitare un ruolo intrigante in un girone fortemente livellato nei valori medio alti, ma non altissimi, rispetto, ad esempio alla stagione scorsa.

La prova più lampante è che non c’è una squadra a punteggio pieno, ma un gruppetto di cinque-sei formazioni che si alternano in vetta alla classifica. Tornando al match contro i giovani di Bonera, dispiace solo che si dovrebbe giocare in uno stadio meno "caldo" del solito, dal momento che i tifosi organizzati della "Ovest" hanno deciso di disertare lo stadio in segno di protesta per la presenza delle seconde squadre di serie "A" (all’inizio era una soltanto, la Juventus, poi sono diventate due con l’ Atalanta ed oggi sono tre con il Milan Futuro). E domani?

Dopo un avvio in sordina il Milan "2" di Bonera ha conquistato, a Solbiate Arno, la prima vittoria a spese della Spal che pure stava attraversando un buon momento di forma. Bozzolan, Sandri, Liberali, Traorè e Camarda gli elementi di maggior spicco dei meneghini che ha sicuramente un buon tasso tecnico complessivo, anche se può concedere sul piano della poca esperienza. A questo Milan, la Lucchese risponderà con una formazione che, giornata dopo giornata, si è cementata attorno all’idea di un calcio propositivo, senza speculazioni tattiche, votato sempre e comunque alla ricerca del gol, però con una migliore interpretazione della intera fase difensiva.

Gorgone recupera anche il centravanti Costantino che dovrebbe partire dall’inizio, con un Saporiti molto cresciuto al suo fianco. In difesa spazio di nuovo a Frison che ha scontato il turno di squalifica, mentre piena conferma dei cinque centrocampisti (Quirini, Welbeck, Tumbarello, Catanese, Antoni). Servirà una migliore protezione per Sabbione e compagni che, a loro volta, dovranno evitare di incorrere in qualche ingenuità che può essere pagata a caro prezzo, come si è visto nelle due precedenti gare interne. Calcio d’inizio stasera alle 20.45; dirige Luongo di Napoli.

Emiliano Pellegrini