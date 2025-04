La Lucchese crolla contro il Pontedera: Italeng firma una tripletta

La Lucchese non entra mai in partita e ritorna a casa con un passivo pesante. I rossoneri hanno fatto un netto passo in dietro rispetto ai precedenti delle ultime gare. E pensare che poteva essere l’occasione giusta per provare ad allungare in classifica. Ma la situazione che la squadra sta vivendo ormai da un paio di mesi, forse, inizia a farsi sentire sotto l’aspetto psicologico. E ieri la Lucchese si è sciolta come neve al sole, rimediando già tre gol nel primo tempo, complici anche errori difensivi pesanti. Scarica e senza mordente.

Tanti gli "ex" da entrambe le parti: tra le file rossonere Magnaghi, Catanese, Gasbarro, Gemignani e lo squalificato Melgrati; mentre nel Pontedera Espeche e Martinelli.

Gorgone schiera in porta Coletta per Melgrati, mentre conferma il resto della squadra che ha battuto la Ternana. La Lucchese prova a partire subito aggressiva e, al 3’, conquista un angolo, dopo un tiro deviato da Guidi con il tacco. Ma sono i padroni di casa che, al primo affondo, passano in vantaggio. Italeng ruba palla a Benedetti e serve Lipari che batte Coletta.

I rossoneri provano nuovamente a tornare avanti con Magnaghi che, al 13’, cerca di servire Visconti che, però, viene anticipato. Il Pontedera, addirittura, riesce a raddoppiare al 14’. Ladinetti serve in verticale Italeng che s’ imbuca nella difesa della Lucchese e batte ancora sul tempo Benedetti e, di testa, appoggia in rete. I rossoneri sono in balia degli avversari e, al 21’, rischiano di prendere il terzo gol, ma questa volta la punizione di Scaccabarozzi si stampa sul palo. Gli uomini di Gorgone provano a tornare in avanti al 29’ con Antoni e, poco dopo, con Fedato, ma la difesa granata è attenta e precisa nelle chiusure. Al 42’ bella occasione per Fedato, ma Tantalocchi riesce in qualche modo a smanacciare il pericolo. Un minuto più tardi, però, arriva il secondo gol di Italeng. Scaccabarozzi serve il numero nove che non sbaglia il bersaglio e porta a tre le marcature. Un primo tempo da incubo per la Lucchese che non è riuscita ad entrare in partita e ha sempre subito la verve degli avversari che hanno saputo sfruttare le occasioni create, per chiudere, in pratica, già la partita.

Nella ripresa Gorgone prova a cambiare qualche pedina, lasciando negli spogliatoi Benedetti, che ha sofferto molto la forza degli attaccanti di casa e Welbeck. Al loro posto Gemignani e Galli, modificando, così, anche l’assetto tattico. Ma la sinfonia non cambia: all’8’ arriva il poker del Pontedera. Scaccabarozzi va via, questa volta a Rizzo, serve Italeng che realizza la sua prima tripletta in carriera.

La partita ormai è incanalata sul binario sbagliato per la Lucchese che non è mai riuscita ad affondare dalle parti di Tantalocchi, mai chiamato ad interventi particolarmente difficili. Il Pontedera ha saputo gestire il rassicurante vantaggio e, nonostante i diversi cambi da entrambe le parti, il risultato non è cambiato. Nel secondo tempo per i rossoneri ci sono veramente poche occasioni da raccontare, se non un tiraccio di Selvini, servito da Saporiti, che si è rivisto in campo dopo l’infortunio rimedito contro il Pescara. Ma il numero dieci rossonero, al 38’, comunque accorcia le distanze, dopo un bel passaggio filtrante di Gucher.

Il Pontedera risponde con Gaddini e Sala, ma Coletta "mura" per ben due volte. La Lucchese ha provato fino alla fine ad attaccare, soprattutto dopo l’ingresso di Saporiti, ma un primo tempo da incubo, purtroppo, aveva già deciso tutto. Gli uomini di Gorgone, colpiti a freddo, non sono riusciti a recuperare lo svantaggio, con i granata che hanno cercato di sfruttare le imbucate che la Lucchese ha regalato agli attaccanti di casa e non si sono fatti sfuggire l’occasione. I rossoneri, purtroppo, di fatto non sono scesi in campo e nel derby hanno accusato la situazione.

A questo punto restano in attesa di vedere se domani o martedì arriveranno i bonifici promessi dalla proprietà per i pagamenti degli stipendi arretrati. E ci sarà da capire – se i bonifici non dovessero arrivare – cosa decideranno i rossoneri in vista della sfida con la Vis Pesaro.

Alessia Lombardi