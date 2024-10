La Maceratese a Tolentino. Mariotti: "Gara da tripla"

"Non sono affatto sorpreso di vedere il Chiesanuova in vetta. Il suo allenatore Mobili è un lusso per la categoria che conosce alla perfezione". È quanto dice il tecnico Gastone Mariotti che conosce il campionato per averlo frequentato a lungo guidando Fossombrone e Colbordolo. "Mobili – aggiunge – è uno che bada al sodo e ha trovato una società che lo sostiene". L’anno scorso la Sangiustese si è salvata all’ultimo momento e adesso è a un punto dalla vetta. "La dirigenza – spiega Mariotti – è stata brava a confermare l’allenatore Giandomenico, uno che ha sempre frequentato i primi posti di questa categoria. La società ha capito dove aveva sbagliato ed è corsa ai ripari, è stata allestita una squadra più che forte e adesso ha il conforto dei risultati". Confermarsi non è mai facile, è forse il caso del Montefano? "La squadra viola ha un nuovo allenatore e occorre dargli il tempo anche per ambientarsi nella categoria. Poi in estate hanno cambiato diversi elementi ed è stato rifatto il centrocampo che era uno dei punti di forza. Non è facile confermarsi, i viola hanno fatto bene negli ultimi anni e adesso ha iniziato un nuovo percorso". La Maceratese è incappata in due sconfitte di fila, una in campionato con la Sangiustese e una in Coppa Italia con il Chiesanuova. "I biancorossi – osserva Mariotti – devono per forza lottare per la vittoria finale, del resto l’organico svela questo obiettivo. Le due sconfitte fanno parte di un percorso, non dimentichiamo che occorre fare i conti con l’avversario che magari fa la partita perfetta mentre gli altri hanno qualche problema. La Maceratese si riprenderà visto il suo valore". E domani la squadra di Possanzini è attesa dal derby a Tolentino. "È una partita da tripla. I cremisi stanno facendo meglio in trasferta che in casa, inoltre l’allenatore Passarini non ha potuto contare per diverse gare su alcuni elementi e se dovesse averli tutti a disposizione sarà una gara più che mai incerta".