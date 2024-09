La Maceratese all’esame del Montegranaro: "Gara difficile, il pubblico ci darà una mano"

"Dobbiamo rimanere sempre concentrati e dare il massimo, poi giochiamo in casa dove possiamo contare sull’incitamento del pubblico". Alessio Vrioni, attaccante del 2004 della Maceratese, è concentrato sul match di domenica quando alle 15 il Montegranaro scenderà in campo all’Helvia Recina - Pino Brizi. "Finora – spiega la giovane punta – non abbiamo ancora parlato degli avversari, ma ci siamo concentrati su di noi, sulla necessità di mantenere la pazienza, di stare attenti perché ogni gara in Eccellenza nasconde delle insidie".

Vrioni, cosa le hanno insegnato le stagioni in serie D a Senigallia?

"Mi hanno aiutato a maturare, a crescere come giocatore e come persona. Sono stato bene in quei due anni".

Quali sono gli obiettivi della società biancorossa da averla convinta a scendere di categoria?

"La volontà di allestire una formazione competitiva per puntare al massimo".

E quali sono le impressioni dopo poco due mesi?

"Siamo una formazione in cui c’è un bel mix tra giovani ed elementi esperti come, per esempio, Cognigni e Lucero. Penso che siamo forti".

Come si trova a Macerata?

"Molto bene con i compagni, lo staff e la dirigenza".

Lei cosa si è proposto per la stagione?

"Di essere d’aiuto alla squadra e ai compagni, e magari di fare qualche gol".

Quali sono le sue caratteristiche?

"Mi piace attaccare la profondità e cercare di farmi valere sui calci piazzati".

Come a Montefano in Coppa Italia dove ha segnato su punizione.

"Esatto. Non era facile considerando la distanza, spero di farne anche altri".

Qual è l’impressione sul campionato?

"È tosto perché ci sono formazioni di valore".

Cosa le ha detto suo fratello Giacomo, ex Juve, del suo trasferimento alla Maceratese?

"Era contento, mi ha detto di dare il massimo in ogni occasione".

Ma quali suggerimenti le ha dato?

"Quelli rimangono tra fratelli".

Lui verrà a vederla?

"Adesso sta giocando in America, ma lo aspetto all’Helvia Recina - Pino Brizi a novembre-dicembre quando il suo campionato sarà terminato".