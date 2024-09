La Maceratese in campo: "Con il Fano a casa nostra"

Domenica la Maceratese giocherà il match contro il Fano all’Helvia Recina - Pino Brizi, fischio d’inizio alle 15. "Le soluzioni trovate – spiega il dg Stefano Serangeli per evitare di scendere in campo in una struttura di cui è stato rifatto il manto erboso – non erano idonee, alcune erano anche troppo lontane e avremmo messo in difficoltà i tifosi che a Urbania hanno dato l’ennesima prova di affetto, così abbiamo deciso di tornare nel nostro impianto, anche se l’ideale sarebbe stato attendere ancora qualche settimana". Nei mesi estivi è stato provveduto a rifare il manto. "Adesso – spiega – l’erba è in una importante fase di crescita e qualcosa si rischia considerando che si prevede un fine settimana di pioggia". Si corrono allora dei pericoli. "Non saranno comunque danni irreparabili, poi i giorni successivi alla gara ci alleneremo su un altro impianto". Ci sono tutti i permessi per giocare in casa nonostante lo stadio sia oggetto di un restyling. "Abbiamo il via libera da Questura e Comune, non sono state apportate variazioni strutturali se non nel manto erboso".

Da Urbania la Maceratese è tornata con i 3 punti. "La partita – osserva il dg – ci ha confermato quanto chiedevamo, e cioè che la squadra è pronta a giocare anche quelle partite più sporche e che siamo pronti per un torneo difficile come l’Eccellenza". E adesso il calendario propone il Fano. "Si tratta di una squadra giovane in cui ci sono anche elementi esperti. È stata sconfitta nella gara d’esordio ma è rimasta comunque in partita e ha costruito le occasioni per riaprirla, ciò per dire che possiamo correre dei rischi qualora non si affrontasse il match con la necessaria concentrazione e attenzione". Per domenica difficilmente il difensore Mastroippolito sarà recuperato. "Non credo che sarà rischiato considerando anche che il 18 giocheremo a Montefano il match di ritorno di Coppa Italia". Si sta allenando con i biancorossi il difensore Franco Ezequiel Grillo che nelle ultime stagioni ha giocato con la Jesina. "È stato tesserato – conclude Serangeli – ma non è ancora nelle condizioni di scendere in campo, oltretutto deve scontare la seconda e ultima giornata di squalifica".