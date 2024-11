La mano di Marchionni: "Trasformati nella ripresa"

Fa prima tutto i complimenti agli avversari Marco Marchionni, tecnico del Ravenna, che elogia il cambio di atteggiamento dei suoi ragazzi dopo l’intervallo: "Abbiamo incontrato una squadra veramente forte e organizzata, ci hanno messo in difficoltà con un fraseggio intenso. Nel secondo tempo – sottolinea - è venuto fuori il vero Ravenna, dopo il primo gol è stata un’altra squadra. Ci siamo espressi bene e sono arrivati due gol importanti che ci hanno dato la possibilità di portare a casa la vittoria. I ragazzi hanno lavorato veramente bene a livello difensivo, il Forlì ha giocato veramente bene e bisogna fare i complimenti anche a loro".

Continua poi rimarcando ancora che nel primo tempo è mancato qualcosa ai suoi, venuti fuori nei primi scampoli di ripresa: "Purtroppo il primo tempo abbiamo fatto tanti errori tecnici mentre loro avevano sempre la possibilità di giocare la palla, questo ha fatto la differenza. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo ed è cambiato proprio l’approccio". Poi conclude: "Essere riusciti a non prendere gol contro una squadra così è stato importante, dopo noi siamo migliorati nel palleggio e abbiamo sbagliato meno. Abbiamo cercato di sfruttare le corsie laterali e i nostri quinti hanno avuto più spazio".

Sul fronte Forlì, un amareggiato Filippo Ceglia, in panchina vista l’ultima giornata di squalifica da scontare per il tecnico biancorosso Alessandro Miramari, ha analizzato il match perso contro il Ravenna: "Nel primo tempo abbiamo creato un paio di occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Sul primo gol siamo stati puniti da una giocata individuale. Sapevamo che il Ravenna aveva giocatori di spessore e sono stati bravissimi a cogliere le occasioni che hanno avuto. Sul secondo gol siamo stati poco solidi lesti a svuotare l’area". Poi recrimina per gli alcuni episodi che hanno indirizzato la gara a favore dei padroni di casa: "Per tutta la gara ci siamo riversati in avanti ma gli episodi ci sono andati un po’ contro. Ci viene annullato un goal su una azione ben costruita, poi credo – spiega - ci sia un rigore solare su Farinelli che l’arbitro non ha ravvisato". A proposito dei cambi, il vice-tecnico dei galletti ha così spiegato il motivo del mancato inserimento di una ulteriore punta visto lo svantaggio: " Inserire un’altra punta ci avrebbe creato un vuoto in altri reparti, lavoriamo in settimana su un modello di gioco e non vogliamo snaturarci. La prestazione c’è stata indubbiamente. Dobbiamo riguardare gli errori e lavorare su quelli, l’atteggiamento e la profusione del gioco ci lascia soddisfatti".

Sergio Tomaselli