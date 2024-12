Cervia e Classe al tappeto

Col recupero dell’ottava giornata, si è concluso il girone di andata nel campionato di Promozione. Solo il San Pietro in Vincoli è riuscito ad evitare la sconfitta con un pareggio interno a reti bianche. I tonfi più pesanti sono quelli delle squadre di classifica, ovvero Cervia United e Classe. L’undici cervese ci ha lasciato le penne per 3-0 nella tana della Fratta Terme. A dire il vero, il risultato è stato condizionato dall’espulsione di Tisselli al 27’, dopo che al 7’ i padroni di casa erano passati in vantaggio con un gol dell’ex Candoli da posizione defilatissima. In inferiorità numerica e con un gol da rimontare, i gialloblù sono crollati nella ripresa sotto i colpi, di nuovo, di Candoli (10’) e di Gallo (49’). In classifica, col ko del Bakia a Savignano, la distanza della zona playoff resta invariata a -5.

Ancor più difficile da digerire è il ko 0-5 del Classe, subìto fra le mura amiche per mano della nuova capolista Santarcangelo, che comunque è sempre stata indicata come la pretendente n.1 alla promozione. In pratica, i biancorossi – privi di mister Cristian Polidori e del figlio Lorenzo, entrambi squalificati – non sono mai stati in partita, incassando quattro reti nel 1° tempo (4’ Sorrentino, 26’ Galassi, 31’ Cecconi, 44’ Sorrentino) e una nella ripresa (26’ Zanni). Per trovare una sconfitta così pesante bisogna tornare al campionato di Promozione 2011-12 (Classe-Cattolica 0-7).

Il risultato più prestigioso è comunque quello del San Pietro in Vincoli, che è stato capace di imporre lo 0-0 casalingo alla capolista Misano. Con questo risultato, i riminesi hanno perso il primato in classifica, facendosi superare dal Santacangelo, ora a +1. Lo Spiv invece ha fatto un passetto in avanti verso la tranquillità, anche se, già così (+8 sulla zona playout) può dormire sonni tranquilli.

Giornata da dimenticare anche per lo Sparta Castel Bolognese, finito al tappeto 2-0 a Verucchio nello scontro diretto contro il Villa Verucchio, con un gol per tempo (43’ pt Berardi; 22’ st Zulli). Sull’1-0, Placci ha fallito l’occasione del pareggio, facendosi parare un rigore concesso per atterramento di Strazzari. Per effetto di questo risultato, i castellani restano a quota 16 in piena zona playout, mentre il Verucchio ha compiuto un considerevole salto in avanti. In coda, la Frugesport ha ceduto di misura 1-2 al Forlimpopoli in uno scontro diretto importantissimo. I padroni di casa, che restano ultimi da soli a quota 9, erano passati in vantaggio con Bangoura (alla seconda rete stagionale) all’8’ della ripresa, ma poi si sono fatti raggiungere e scavalcare in pochi minuti dalle reti di Ercolani (17’) e Radoi (24’).