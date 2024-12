La Massese avanza adagio. La vetta resta un miraggio

La Massese è uscita imbattuta anche da Cenaia allungando a 10 la serie di giornate di imbattibilità. Il tecnico Massimiliano Pisciotta alla fine ha accolto in maniera positiva questo pareggio. "E’ stata una gara intensa e non pensavo il Cenaia avesse questa gamba – ha dichiarato il tecnico dei bianconeri –. Siamo partiti bene in controllo della partita poi c’è stato l’infortunio di Cecilia e dopo il gol la squadra è sparita dal campo. Per fortuna non abbiamo subito il raddoppio che meritavano. Una volta che abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico la squadra ha reagito e si è rimessa bene. Siamo passati al 3-5-2 facendo un calcio più propositivo. Abbiamo fatto gol e ne abbiamo sfiorati altri. Nella ripresa volevamo vincere a tutti i costi ma non ci siamo riusciti. Peccato perché volevo avvicinarmi un po’ di più alle prime posizioni. Non dico alla vetta perché il Camaiore ormai è scappato. Abbiamo chiuso il girone d’andata in una posizione giusta, stiamo continuando la nostra striscia positiva".

Il tecnico palermitano ha rispolverato Romiti in difesa per far fronte alla squalifica di Mapelli e il difensore lo ha ripagato col gol del pareggio. "Mi sono fatto trovare al posto giusto nel momento giusto – ha commentato Matteo Romiti – anche se in questi casi ci vuole anche un po’ di fortuna. Ero andato già vicino al gol a Sesto Fiorentino. Sono contento che sia servito a portare a casa un risultato positivo anche se abbiamo lottato ed alla fine potevamo anche vincere. Non gioisco appieno per il gol fatto perché nella ripresa ho avuto un’altra buona occasione per segnare ma non l’ho sfruttata al meglio. Questa Massese la vedo in crescita. Il gruppo sta bene e non ci sono problemi". Questo pomeriggio la squadra si riunirà per il primo allenamento della settimana in vista della gara di Certaldo.

Gianluca Bondielli