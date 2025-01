La Massese cerca l’impresa per il rilancio. Match cruciale a Castelnuovo Garfagnana

Rialzare subito la testa. La stagione non consente di leccarsi le ferite alla Massese che a pochi giorni dall’amara sconfitta nella finale di Coppa Italia con la Sestese torna nuovamente in campo per un altro match cruciale, stavolta per il campionato. I bianconeri, al momento sesti e fuori dalla zona playoff, vanno a far visita al Castelnuovo Garfagnana che è invece secondo in classifica con ben 8 punti di vantaggio. Serve una (difficile) vittoria in trasferta per rientrare nelle prime cinque. Una sconfitta, invece, potrebbe risultare catastrofica nell’ottica del raggiungimento degli spareggi promozione.

La lista dei convocati diramata dal tecnico Massimiliano Pisciotta comprende tutti i giocatori presenti mercoledì a Firenze ad eccezione di capitan Vignali, che salterà la trasferta per il riacutizzarsi di un problema fisico. Il suo posto nei 21 è preso da Matteo Mapelli che torna disponibile in campionato. Il fatto che tutti i calciatori bianconeri abbiano dato la disponibilità al mister in questa difficile trasferta, qualcuno di loro anche stringendo i denti, è un segnale importante della voglia di rivalsa che ha la squadra e sulla quale bisognerà puntare per un pronto riscatto. In formazione il tecnico siciliano dovrebbe effettuare qualche variazione. In difesa a destra ci sarà il rientro di Mapelli e a sinistra potrebbe giocare il più fresco Bossini. In cabina di regia potrebbe essere scelto Cecilia al posto di Brizzi. Per il resto in molti saranno costretti agli straordinari.

Grazie ai tifosi. La società bianconera ha voluto esprimere ufficialmente il proprio ringraziamento agli oltre mille tifosi che mercoledì l’hanno sostenuta allo stadio Gino Bozzi di Firenze. "E’ stato uno spettacolo incredibile quello che si è visto sugli spalti e che è andato oltre ogni aspettativa – ha dichiarato il direttore generale Augusto Cantoni a nome dell’intera società della’Us Massese 1919 –. I nostri supporter hanno fatto vedere a tutti, nel caso ce ne fosse stato bisogno, di non avere nulla da invidiare al tifo di società professionistiche. L’immenso orgoglio di poter contare su una tifoseria fantastica come la nostra si fonde con la profonda amarezza per non essere riusciti a dar loro quella gioia che avrebbero meritato. Il rammarico per non essere riusciti ad alzare quella Coppa davanti a loro è tantissimo. Al di là dell’epilogo, ci resta la soddisfazione di aver risvegliato l’entusiasmo di una piazza che ha dimostrato di cosa è capace quando viene adeguatamente stimolata. Siamo riusciti a riportare allo stadio famiglie e sportivi che da tanto tempo lo disertavano. Tutto ciò per noi è una grande spinta a fare sempre meglio".

Gianluca Bondielli