La Massese vuole stupire. Nel mirino c’è il Camaiore

Alla fine Leonardo Del Pecchia ce l’ha fatta ed è entrato nel novero dei 21 convocati della Massese per il match di questo pomeriggio contro il Camaiore e valevole per il campionato regionale di Eccellenza. A questo punto tutto lascia presagire che il centrale pisano sarà regolarmente al proprio posto in difesa assieme a Terigi e Zavatto. Era questo l’unico cruccio di formazione del tecnico Davide Del Nero che è pronto a confermare l’undici che sabato ha battuto all’ultimo tuffo lo Sporting Cecina. Il mister zebrato recupera tra i convocati anche Filippo Bertonelli. Si assottiglia sempre di più, quindi, l’infermeria apuana dove sono rimasti soltanto Ricci, Vignali e Bertuccelli. Tra gli indisponibili permane pure lo squalificato Bennati.

Quella di Camaiore rappresenta un’altra tappa importante nella rincorsa intrapresa nelle ultime 7 giornate dalla Massese. Vincere questo pomeriggio significherebbe allontanare sensibilmente una delle rivali più temibili per un posto nei playoff. Al tempo stesso potrebbe voler dire entrare finalmente tra le prime cinque del girone, cosa neanche minimamente immaginabile un paio di mesi fa.

Al momento di grande positività vissuto dalla Massese fa da contraltare quello negativo del Camaiore che ha fatto 1 solo punto nelle ultime 3 gare. Questo dovrà far alzare ancora di più il livello di attenzione perché i bluamaranto avranno sicuramente una grande voglia di riscatto. Occhio in particolare ai due grandi ex Zambarda e Barsottini, entrambi con oltre un centinaio di presenze in bianconero.