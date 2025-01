"La mentalità è giusta"

In Eccellenza la classifica comincia a delinearsi. Per il primo posto la lotta pare ristretta a tre: Maceratese prima con 38 punti, la K Sport Montecchio Gallo e Chiesanuova seconde a 35. Poi ci sono i due posti nei playoff che in questo momento sono occupati dal Tolentino (29 punti) e dall’Urbino (28), con l’Urbania pronta a rientrarci (27).

Vittoria importante della K Sport a Tolentino. Il commento è del dg Matteo Mariani: "Importante successo su un campo difficile e contro un avversario tosto, che temevamo in particolar modo considerato il trend intrapreso e anche gli innesti di mercato. I ragazzi sono stati bravi, hanno tenuto palla per gran parte dell’incontro condendo poco. Nel primo tempo abbiamo sciupato diverse buone occasioni che avremmo potuto finalizzare meglio, ma anche il terreno di gioco non ha aiutato. Siamo stati bravi a trovare il vantaggio allo scadere del primo tempo e a raddoppiare ad inizio ripresa. Il nostro avversario, pur rimanendo in dieci a metà della ripresa, non ha mollato fino alla fine, creando due buone palle gol. Prendiamo di buono prestazione e risultato e pensiamo all’Urbania".

Pari e patta tra Urbania-Monturano. "C’è un po’ di rammarico per non aver ottenuto i 3 punti – dice il giorno dopo il diesse dell’Urbania Stefano Maggi – abbiamo trovato subito il vantaggio con Rivi e poco dopo abbiamo sfiorato il raddoppio subendo il pari a fine primo tempo. Nella ripresa ci abbiamo provato fino alla fine anche se non eravamo in una delle nostre giornate migliori".

Un punto casalingo per l’Urbino nel match con il Montefano. "Partita difficile considerate le assenze iniziali. – commenta il dg dei ducali Ivan Santi –. Poi si è aggiunto un vento che spesso ha reso le giocate dei 22 molto complicate. Abbiamo dato dimostrazione di mentalità da grande squadra perché andare sotto dopo 10 minuti e recuperare in quelle condizioni non era facile. Invece l’abbiamo ripresa con un gran gol di Bardeggia (8 centri per lui) e abbiamo avuto l’occasione clamorosa per ribaltarla con Galante su assist di Bardeggia. Punto che muove la classifica e ci mantiene in zona play off. Speriamo di recuperare gli infortunati".

Quattordicesima sconfitta per l’Alma Juventus Fano, comunque nelle previsioni dovendo affrontare la capolista Maceratese affamata di punti (non vinceva dall’8 di dicembre). L’Alma si è presentata alla partita con solo 11 calciatori.

La classifica del bomber. 8 reti: Alessandro Peroni (K Sport Montecchio Gallo), Fabricio Lovotti (Tolentino), Giordano Bardeggia (Urbino) e Luca Cognini (Maceratese). 7 reti: Denjs Perpepai (Montegranaro). 6 reti: Davide Cialini (Atletico Mariner), Ansumana Jallow (Montegranaro), Francesco Altobello (Monturano C.), Tommaso Galante (Urbino e Lorenzo Alessandroni (Osimana). Seguono 9 calciatori con 5 gol a testa.

Amedeo Pisciolini