La novità. Calcio femminile, l’accordo. Nasce la "Zenith Empoli»

Nasce la Zenith Empoli. A partire dalla prossima stagione sportiva la società di serie A affiderà alla Zenith Prato la gestione del settore giovanile femminile. L’accordo tra le due società, considerato anche un legame di affiliazione in essere fra i pratesi e l’Empoli Academy, si pone l’obiettivo di dare un ulteriore sviluppo e crescita alle formazioni femminili del settore giovanile. La Zenith Empoli vestirà la maglia azzurra in tutte le categorie e svolgerà la propria attività tra il Chiavacci e l’impianto Pier Cironi. Saranno oltre 100 le ragazze coinvolte, con la prima squadra che prenderà parte al campionato di Promozione e tutte le formazioni del settore giovanile: Under 19, Under 17, Under 15, Under 12 e Under 10). "Sono orgoglioso di questo ulteriore passo avanti della nostra società – spiega il presidente della Zenith Prato Carmine Valentini –. E sono estremamente soddisfatto di questo nuovo accordo con l’Empoli. Ringrazio la società del presidente Corsi per affiancarci e sostenerci in questo progetto, rafforzando una collaborazione che va avanti da anni e che ci ha portato ad essere uno degli Elite Center della regione Toscana. Stiamo lavorando con i nostri collaboratori all’allestimento della prima squadra e al rafforzamento delle altre categorie. Per noi sarà un onore vestire la maglia dell’Empoli e speriamo che questa sinergia ci porti ad essere uno dei punti di riferimento in Toscana anche per il settore femminile".

"Un accordo che coinvolge il settore femminile e rafforza una partnership importante – aggiunge Filippo Lupi, responsabile dell’Empoli Academy". "Annunciamo un progetto che ci rende orgogliosi ed è l’ennesimo attestato di stima nei nostri confronti – conclude il vicepresidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli -. Vestiremo con orgoglio la maglia dell’Empoli, consolidando ancora di più il rapporto tra le due società".

Sdb