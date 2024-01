La nuova Roma. Giacomazzi e Farelli nello staff di mister De Rossi

C’è molto di Siena nello staff tecnico di Daniele De Rossi, nuovo allenatore della Roma dopo l’esonero di Mourinho. L’ex centrocampista giallorosso e azzurro, nella sua seconda esperienza in panchina dopo quella fugace in B alla Spal, si avvarrà della collaborazione di Guillermo Giacomazzi come vice allenatore e di Simone Farelli come preparatore dei portieri. Giacomazzi, uruguaiano classe 1977, portato in Italia dal Lecce, dove risiede tutt’ora, ha vestito la maglia dell’Ac Siena a fine carriera, nel 2013/14, lasciando però un ottimo ricordo in campo (con 38 presenze e 4 reti in B) e fuori. Farelli, romano classe 1983, è invece cresciuto nel settore giovanile della Robur arrivando in prima squadra nel 2003 e poi tornandoci nel 2010 con Conte allenatore fino al 2014, ultimo anno di vita dell’Ac Siena prima del fallimento. Per lui è una promozione interna visto che da due stagioni allena con profitto i portieri del settore giovanile giallorosso. Per due ex bianconeri che subentrano altri due che vengono esonerati: si tratta di Alessandro Dal Canto che insieme al suo vice Giuliano Lamma sono stati sostituiti sulla panchina della Carrarese (girone B di serie C) da mister Calabro nonostante un quarto posto attuale.