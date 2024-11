La Pantera rompe il maleficio. Sfatato il tabù del "Porta Elisa"

La Lucchese torna alla vittoria al "Porta Elisa". E lo fa dopo oltre otto mesi, visto che l’ultimo successo davanti al proprio pubblico risaliva al 10 marzo scorso, contro l’Olbia (1 a 0 il risultato finale). Scontro diretto al "Porta Elisa" tra Lucchese e Pontedera, due formazioni alla ricerca di punti pesanti per uscire dalla zona calda della classifica. Poco il pubblico presente sugli spalti, nonostante i prezzi popolari applicati dalla società. Ma il giorno lavorativo e l’orario infelice hanno spinto tante persone a rimanere a casa.

Oltre ad essere un derby da ultima spiaggia, si potrebbe definire anche il derby degli "ex". In campo, nelle file rossonere, ci sono Gasbarro, Magnaghi, Gemignani e Catanese; mentre in quelle granata Espeche e Martinelli.

La Pantera prova a partire subito aggressiva, con Saporiti che, al 3’, crossa dalla bandierina per Quirini che, di testa, non riesce a trovare la deviazione giusta. Antoni, poco dopo, ruba palla al limite dell’area di rigore rossonera, si fa tutto il campo, ma, al momento di mettere la palla nel mezzo, scivola. Gli uomini di Gorgone riescono a sbloccarla subito al 7’, con Magnaghi, con il numero nove che, sul secondo palo, raccoglie il cross di Saporiti e batte, sotto la Ovest, Tantalocchi, realizzando, così, il gol dell’"ex".

Intanto, proprio dalla curva, dopo il vantaggio, si alza uno striscione di disapprovazione verso il Comune e la Società. I rossoneri gestiscono bene il vantaggio, complice anche un Pontedera poco reattivo ed incisivo in avanti, ma, sicuramente, la difesa schierata da Gorgone, formata da Sabbione, Fazzi e Gasbarro, permette di avere maggior garanzie e maggior sicurezza.

Il Pontedera si fa vedere con un cross di Cerretti per Italeng che, di testa, al 25’, chiama Coletta al primo intervento della partita. Nonostante il vantaggio, la Lucchese non approfitta della difficoltà del Pontedera che ha, comunque, provato a fare la partita, se pur con tante difficoltà in fase di costruzione e difficilmente si è fatta vedere dalle parti di Tantalocchi. Ci prova Saporiti al 35’, ma il portiere granata para a terra. Sassata di Magnaghi due minuti più tardi che termina di poco a lato. E, alla fine, al 40’, il Pontedera pareggia. Antoni perde palla quasi al limite dell’area di rigore, ne approfitta Ianesi, la palla arriva a Perretta che crossa al centro dell’area di rigore, saltando anche Gasbarro, con la sfera che arriva ad Italeng che deve solo appoggiarla in rete per pareggiare i conti.

La prima parte si conclude con gli ospiti in avanti e con la Lucchese ancora costretta a ripartire, dopo l’intervallo, alla ricerca della vittoria. La ripresa inizia con la formazione di Gorgone che prova a tornare di nuovo in vantaggio, ma, al 5’, il rasoterra di Saporiti termina a lato. Il Pontedera torna in avanti al 19’ con un cross dalla bandierina di Ladinetti: di testa Italeng salta più in alto di tutti, ma la palla termina di poco sopra la traversa. E, al 21’, arriva di nuovo il vantaggio della Lucchese, con Saporiti che, defilato da fuori area, mette a segno un destro imprendibile per Tantalocchi: un gran bel gol. A questo punto gli uomini di Gorgone vogliono a tutti i costi portare a casa i tre punti e, al 30’, ancora Saporiti centra la traversa al termine di una bella azione. Galvanizzato dal gol, ci prova anche su punizione al 36’, ma la palla termina tra le braccia di Tantalocchi. Il Pontedera questa volta non riesce a reagire ed i rossoneri sono bravi a gestire il vantaggio senza correre pericoli. Da segnalare, nel recupero, il debutto stagionale di Gucher.

Al fischio finale tutti ad abbracciare Gorgone per questi tre punti che sono un’importante boccata d’ossigeno in un momento cruciale della stagione. E, sabato, alle 15, la Lucchese sarà impegnata al "Tonino Benelli", dove affronterà la Vis Pesaro che arriva dalla vittoria esterna di misura contro il Rimini.

Alessia Lombardi