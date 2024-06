La Pantera sogna Parigi

Potremmo essere ai titoli di coda per quanto riguarda la scelta del nuovo centravanti che il presidente Bulgarella vuole mettere a disposizione dell’allenatore Gorgone. Si tratta, come abbiamo già più volte anticipato, di Giacomo Parigi, aretino di 28 anni, 185 centimetri di altezza, che, nelle ultime due stagioni, nell’Arzignano, in serie "C", ha giocato 65 partite, segnando, complessivamente, 16 reti (8 a stagione).

Questo, in sintesi, il curriculum del possibile nuovo numero 9 rossonero. E’ partito dall’Arezzo in serie "D"; poi è stato ingaggiato dall’Atalanta. Dopo tre anni nella "Primavera" neroblu, Parigi ha esordito tra professionisti nel Cosenza; quindi ha iniziato a girare un po’ in tutta Italia, indossando le maglie di Forlì, Akragas, Francavilla, Paganese Olbia, Vibonese, Campobasso, Picerno e, infine, Arzignano.

Si dice, però, che, nelle ultime ore, nella trattativa intavolata dal "diesse" Ferrarese, si sia inserita un’altra squadra di serie "C" che offrirebbe un ingaggio più sostanzioso rispetto a quello proposto dai rossoneri. Vedremo come andrà a finire.

Intanto c’è un’ultima interessante voce di mercato. La Lucchese avrebbe messo nel mirino il ventiquattrenne sassarese Roberto Biancu, svincolatosi dopo la retrocessione dell’Olbia in serie "D". Si tratta di un esterno tecnicamente bravo che è stato avversario dei rossoneri nel corso delle sei stagioni trascorse con la maglia dei sardi. Biancu è il tipico prodotto del vivaio del Cagliari. Più che una punta vera e propria è uno che può preparare il gol per la punta centrale di riferimento, essendo abile nell’uno contro uno. Un altro ex Olbia "libero" è il difensore centrale Bellodi, vicinissimo al Rimini. Ma un bel colpo lo ha messo a segno il Pontedera, ingaggiando il trentatreenne bomber cagliaritano Daniele Ragatzu che è stato per sei stagioni consecutive l’uomo-salvezza dell’Olbia e goleador principe del girone "B" due stagioni orsono con 19 reti.

All’inizio della prossima settimana il presidente Bulgarella, assieme al "diesse" Ferrarese e all’allenatore Gorgone, farà il punto della situazione in vista dell’ apertura ufficiale del mercato estivo. Se la Lucchese vuole disputare un campionato di primo livello, com’ è nelle intenzioni dichiarate a più riprese dal presidente Bulgarella, è ovvio che dovrà acquistare tra "over" ed "under", almeno dieci-dodici giocatori, anche se il numero potrebbe salire nel caso di qualche altra partenza "eccellente" (Tiritiello?).

Si avvicinano, insomma, i giorni delle grandi decisioni ed anche degli annunci ufficiali dei primi acquisti, come quelli di Antoni e Fazzi, dati ormai per sicuri. E’ probabile, infine, che martedì si svolga una conferenza stampa nel corso della quale Massimo Morgia illustrerà il suo piano per un rilancio in grande stile del settore giovanile.

Emiliano Pellegrini