La Pantera vuole imparare a usare la forbice

La forbice. Ci sono due modi per salvare la categoria: o attraverso i play-out oppure con la cosiddetta "forbice". Ai play-out, normalmente, partecipano quattro squadre, quelle che hanno concluso il campionato dal 16° al 19° posto, con questo criterio: la sedicesima classificata contro la diciannovesima, la diciassettesima contro la diciottesima. Le squadre coinvolte si affrontano in gare di andata e ritorno e, in caso di parità al termine dei 180’, a retrocedere sarà la squadra peggio piazzata nella regular season. L’ultima classificata è retrocessa direttamente in serie "D".

Ma c’è un’altra possibilità di salvarsi senza disputare i play-out. Ecco entrare in gioco la "forbice". Il regolamento dice: se il distacco tra la 19ª e la 16ª è superiore agli otto punti, il play-out tra le due squadre non verrà disputato e a retrocedere in serie D sarà direttamente la 19ª classificata. Allo stesso modo se il distacco tra la 18ª e la 17ª è superiore agli otto punti, il play-out tra le due squadre non verrà disputato e a retrocedere in serie D sarà direttamente anche la 18ª classificata. Qualora dovessero verificarsi entrambi i casi, i play-out non verranno disputati per intero e a retrocedere in serie "D" saranno direttamente la 18ª e la 19ª classificata, oltre alla 20ª, ovviamente.

A cinque giornate dalla conclusione del campionato la situazione in zona play-out è questa: Lucchese punti 30 (sedicesima); Spal 28 (diciassettesima); Sestri Levante 26 (diciottesima); Milan Futuro e Legnago 24 (diciannovesimi). Al momento, dunque, la "forbice" non verrebbe applicata, perché la Lucchese ha un vantaggio di soli 6 punti sulla diciannovesima. A questo punto la squadra deve provare con forza ad usare la "forbice", anche se il calendario, di qui fino alla fine, è piuttosto complicato: Ternana in casa, Pontedera fuori, Vis Pesaro in casa, Arezzo fuori, Torres in casa.

In vista della sfida di domenica pomeriggio contro gli umbri che verranno al "Porta Elisa" per conquistare i tre punti ed evitare, così, di perdere ulteriore terreno dalla capolista Entella che, nel posticipo, affronterà la Torres, ormai destinata ai play-off. Prepariamoci, dunque, ad una mini-invasione da parte dei tifosi rossoverdi.

La squadra di Gorgone, che tornerà in panchina, ha ripreso la preparazione sul terreno di Saltocchio. Ancora inutilizzabile Saporiti, tutte le attenzioni si spostano, ora, sulle condizioni di Tumbarello e Catanese, mentre tornerà ad essere disponibile Gasbarro che ha scontato il turno di squalifica.

Emiliano Pellegrini