La Pianese cede Boccadamo. Passa all’Entella. Odjer avverte: "Campobasso trasferta difficile"

A poche ore dal fischio di inizio di Campobasso-Pianese, arriva, dal monte Amiata, la notizia che non ti aspetti: Antonio Boccadamo (nella foto), grande protagonista della passata stagione e del girone di andata nell’attuale, è pronto a togliersi di dosso la maglia bianconera. Il centrocampista ha infatti ricevuto una chiamata dall’Entella (offerto un triennale), squadra in lizza per la vittoria del campionato, un’opportunità (anche economica), per il giocatore che ha manifestato la volontà di trasferirsi, alla quale il club di Sani non può e non vuole opporsi. Una perdita pesante, per la Pianese, alla quale il direttore sportivo Francesco Cangi è comunque pronto a rimediare. Nella sua agenda, dopo gli ingaggi di Nardi e Masetti, anche quelli di un difensore (negli scorsi giorni la risoluzione del contratto con Remy) e di un attaccante di esperienza.

Intanto la squadra prosegue la preparazione alla sfida di domani pomeriggio, in programma all’Avicor Molinari Stadium alle 15 (mister Formisano, per il match, dovrà rinunciare al lungodegente Pacciardi).

A presentare la sfida il centrocampista bianconero Moses Odjer. "Parliamo di una piazza importante, con un campo di grande valore – le sue parole –. Ci aspetta una partita difficile, ma in questo momento stiamo bene e so che, se seguiamo le indicazioni del mister, possiamo toglierci un’altra soddisfazione". "Ci stiamo allenando bene – ha aggiunto – e lo spogliatoio è unito. Abbiamo accolto Masetti e Nardi come si fa in una famiglia, e credo che anche loro siano felici di essersi uniti al nostro gruppo". La Pianese si presenterà all’appuntamento forte del pareggio con l’Ascoli, un 1-1 che ha comunque lasciato un po’ di amaro in bocca. "È vero, c’è un po’ di rammarico per non essere riusciti a fare bottino pieno – ha commentato Odjer –. La verità è che abbiamo giocato bene, ma siamo stati sfortunati. Abbiamo avuto molte opportunità con l’uomo in più e abbiamo sbagliato anche il rigore. Sono cose che nel calcio possono succedere, però adesso la testa è già alla trasferta di Campobasso".

A dirigere la partita sarà l’arbitro Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste, coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani della sezione di Monza e Gian Marco Cardinali della sezione di Perugia; quarto uomo Paul Aka Iheukwumere della sezione de L’Aquila.