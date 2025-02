La Pianese è attesa a Sestri Levante. Formisano: "Consapevoli delle insidie"

Alta concentrazione: il Sestri Levante, al momento penultimo, ha bisogno di punti, allo stadio Sivori (fischio di inizio alle 17,30) la Pianese troverà pane per i suoi denti. "Siamo attesi da una partita difficilissima – dice il tecnico Formisano (nella foto) –. Il Sestri è una squadra equilibrata, viva, che gioca bene e che ha raccolto meno di quanto meritato nelle ultime giornate. Noi ci siamo preparati al massimo delle nostre potenzialità consapevoli delle insidie che il match nasconde. Dovremo tenere l’atteggiamento giusto, sapendo di dover anche soffrire. Cercheremo di fare risultato, attraverso la determinazione, la fame e l’umiltà che ci hanno contraddistinto fino a oggi". Il mister delle zebrette, per la gara, dovrà rinunciare a Ercolani, squalificato, e Polidori, infortunato; ritroverà però Pacciardi dopo il lungo stop. "Le assenze pesano – spiega –, ma io considero tutti i miei calciatori dei titolari. Il rientro di Federico è una nota positiva: sta riprendendo la forma nei tempi e nei modi giusti, per noi è un giocatore importante". Formisano traccia quindi un bilancio della sua avventura sulla panchina della Pianese. "I miei primi due mesi qui sono stati bellissimi – le sue parole –. Io e il mio staff ci siamo inseriti in un contesto meraviglioso e importante dove si può lavorare bene ed esprimere le proprie idee. L’accoglienza è stata stupenda: dai tifosi alla società, agli stessi calciatori. All’inizio del girone di ritorno avevamo 11 punti di vantaggio sulla retrocessione diretta, oggi ne abbiamo 20, ma ai ragazzi dico sempre che non dobbiamo sentirci al sicuro. Dovremo avere fame fino all’ultimo istante dell’ultima gara". Nella probabile formazione davanti alla porta difesa da Boer potrebbero trovare spazio Masetti, Indragoli e Nicoli. A centrocampo spazio a Da Pozzo, Simeoni, Proietto, Colombo e Frey, con la coppia d’attacco Mastropietro-Mignani. Se Nicoli dovesse avanzare Frey e Colombo si giocherebbero il posto sulla trequarti. Dirige Michele Pasculli di Como, coadiuvato da Doriana Isidora Lo Calio di Seregno e Ludovico Esposito di Pescara; quarto uomo Tommaso Bassetti di Lucca.