La Pianese mette nel mirino l’Entella. Mister Prosperi deve rinunciare a Odjer

Con un po’ di amarezza per il ko maturato all’Adriatico di Pescara, arrivato nei minuti finali della partita, quando il risultato di 1-1 sembrava ormai acquisito, la Pianese è tornata in campo, per preparare la sfida di domenica (alle 18,30), contro l’Entella capolista del girone, insieme proprio al Delfino (10 punti). Sul cammino dei bianconeri, quindi, un’altra big, in un inizio di stagione davvero di fuoco, in cui le zebrette, a livello di prestazione, non hanno mai demeritato, conquistando quattro punti che al momento le tengono lontane dalla zona rossa della graduatoria. Per la gara con i liguri mister Prosperi dovrà rinunciare sicuramente a Odjer – che, espulso lunedì, si è preso una giornata di squalifica - e a Frey, infortunato. Da valutare Capanni, mentre Papini dovrebbe essere regolarmente a disposizione. La squadra prosegue intanto nella preparazione: martedì i bianconeri si sono allenati in terra abruzzese, da ieri pomeriggio hanno ripreso al Comunale. Oggi in programma doppia sessione, domani seduta pomeridiana. Sabato mattina la rifinitura. Per Pianese-Entella è già iniziata la prevendita dei biglietti (ingresso gratuito per i bambini che non hanno ancora compiuto otto anni): è possibile acquistare i tagliandi on line su ciaotickets.com o negli esercizi autorizzati. I prezzi. Tribuna d’Onore: 30 euro. Tribuna: 15. Tribuna ridotto U14: 5.Tribuna ridotto U18 e Over 65: 10 euro. Settore ospiti 15 euro (fino alle 19 di sabato).