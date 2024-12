La Pianese si gode il pari di Perugia. Mignani: "Giocata una grande partita"

Si è chiuso con un prezioso pareggio, per 1-1, il 2024 della Pianese: al Curi di Perugia i bianconeri hanno conquistato il venticinquesimo punto stagionale, salutando il magico anno della promozione dall’undicesima posizione, fuori dai play off soltanto per la differenza reti, con Campobasso, Carpi e Ascoli. "A Perugia abbiamo disputato una grandissima partita – ha commentato l’attaccante Guglielmo Mignani (nella foto) –, dopo tre sconfitte consecutive volevamo tornare a muovere la classifica. Adesso possiamo trascorrere un Natale sereno. Il gol? E’ stato bravissimo Boccadamo a mettere la palla dentro; io mi sono buttato e, come sempre, ho chiuso gli occhi. La sferqa ha toccato la mia testa, poi un giocatore avversario ed è entrata in porta".

Per tutto il girone di andata le zebrette sono rimaste dentro la griglia, poi, appunto, le tre sconfitte consecutive, contro Pineto, Ternana e Arezzo hanno rallentato la loro corsa. Inciampi che possono starci nel corso di una stagione complicata solo a guardare i nomi degli avversari, se una squadra è neopromossa e molto, molto giovane. A complicare i piani anche la staffetta in panchina tra Prosperi e Formisano, uno scossone, improvviso per i più, forse atteso, per chi ha la ‘residenza’ sul monte Amiata, che la squadra ha dovuto assorbire velocemente, in un momento della stagione impegnativo e con gli ultimi risultati a sfavore. Riuscendo a rimettere in moto il motore, sul difficile terreno del Curi. Ma la cosa più importante è che le zebrette hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque e in qualunque campo.

"E’ stato un 2024 meraviglioso – ha chiuso Mignani –. Abbiamo vinto e il campionato e quest’anno abbiamo disputato un grandissimo girone d’andata. Sono contento anche a livello personale: ho realizzato tanti gol, più di 15". Ora il giusto riposo, per festeggiare il Natale, staccare e ripartire: lunedì 6 gennaio, a pestare l’erba del Comunale sarà l’Ascoli.