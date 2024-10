La Pianese si impone a Solbiate Arno. Mastropietro stende il Milan Futuro

MILAN FUTURO

0

PIANESE

1

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; D’Alessio, Coubis, Minotti, Bozzolan; Hodzic (1’st Malaspina), Sandri; Cuenca (15’st Sia), Liberali (10’pt Bartesaghi), Traoré (34’st Longo); Turco (1’st Fall).

Panchina: Mastrantonio, Alesi, Bakoune, Zoukic. Allenatore Bonera.

PIANESE (3-5-2): Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti (11’st Indragoli); Boccadamo, Proietto, Simeoni (1’st Sorrentino, dal 16’ st Falleni), Colombo, Nicoli; Mastropietro (39’st Odjer), Mignani.

Panchina: Filippis, Papini, Spinosa, Capanni. Allenatore Prosperi.

Arbitro Zoppi di Firenze (Chillemi-Ciannarella).

Rete: 26’st Mastropietro.

Note – Ammoniti: Hodzic, Nava, Boccadamo, Bozzolan, Bartesaghi, Colombo. Espulsi: Coubis (5’pt), Minotti (43’st). Recuperi: 2’ e 5’.

SOLBIATE ARNO – La Pianese riscatta l’immeritata sconfitta contro il Sestri Levante e centra il primo successo esterno della stagione espugnando Solbiate Arno, casa del Milan Futuro. La partita già dopo una manciata di minuti di mette sui binari giusti per la formazione di Prosperi. Al 5’ infatti il Milan resta in dieci: Mignani sfugge a Coubis che lo stende, per l’arbitro è rosso diretto. Sul calcio di punizione capitan Simeoni svetta più in alto di tutti ma Nava compie un miracolo. Al 18’ Boccadamo affonda sulla destra e serve dalla parte opposta Nicoli il cui piattone a colpo sicuro è impreciso. Risponde anche il Milan che nello spazio di un minuto prova a rendersi pericoloso, prima con Turco, poi con Cuenca; nel primo caso è decisivo Pacciardi, mentre il colpo di testa del paraguaiano termina a lato. Al 28’ è Boer a compiere una prodezza sul colpo di testa ravvicinato di Turco. Il pericolo più grande i bianconeri lo creano nel recupero: Boccadamo salta il suo diretto marcatore e appoggia per Mignani, il cui tiro a colpo sicuro è murato dal corpo di Bozzolan.

Nella ripresa la Pianese parte forte. Al 12’ colpo di testa di Mignani sbloccato da Nava. Al 25’ Boccadamo serve Mastropietro, colpo di testa a lato di un soffio. Il gol è nell’aria: Mastropietro (nella foto), pescato ancora da Boccadamo, batte Nava per l’1-0. Nel finale pioggia di occasioni senesi: Falleni si invola in contropiede e serve a centro area Mignani, che però si vede sbarrare la strada da un super Nava. Al 38’ Mastropietro allarga verso Mignani che da destra si accentra e calcia col sinistro, la sua conclusione è deviata. Al 42’ penalty per i bianconeri: Minotti (espulso) stende in area Odjer, che si presenta dagli undici metri e angola il tiro, Nava intercetta e, sebbene il pallone sembrava avesse varcato la linea, l’arbitro lascia correre. Ma i tre punti arrivano lo stesso.

Guido De Leo