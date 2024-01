La Pianese si rimette in moto. Obiettivo Cenaia

Inizia oggi la settimana di allenamenti per la capolista Pianese, attesa alla ripresa del campionato, domenica 7 gennaio alle canoniche 14,30, dal quasi testa coda contro il Cenaia.

La formazione pisana, nettamente battuta nella gara di andata, è infatti penultima in classifica a quota 9, appena un punto in più del Ponsacco con cui ha pareggiato nell’ultimo turno del 2023. Non è però una gara da sottovalutare per i bianconeri che vogliono tornare al successo dopo cinque pareggi di fila che comunque non hanno intaccato il meritato primato di Gagliardi e compagni. Un primato che si riflette anche nella distruzione dei gol segnati, 33 (sedici invece quelli subiti): la Pianese infatti è prima anche nella speciale classifica dei giocatori mandati in rete, ben quattordici, due in più di Livorno e Ghiviborgo, tre di vantaggio su Follonica Gavorrano, Serravezza Pozzi e San Donato Tavarnelle. Una cooperativa del gol quella plasmata da mister Fabio Prosperi che oltre al capocannoniere Mignani (autore di ben undici centri) ha saputo distribuire i gol segnati in tutti i reparti, difesa inclusa grazie alle reti dei vari Gagliardi, Remy, Polidori e Loporto. Un sintomo di forza che testimonia la bontà del lavoro del gruppo bianconero, che nelle ultime settimane è stato rinforzato con le firme di due calciatori dal grande curriculum tra C e D come Lulli e Bramante e dal giovane portiere Iurini, che guarderà la spalle al titolare De Fazio. La speranza di Prosperi in vista della trasferta di Cenaia è quella di tornare ad avere tutto il gruppo a disposizione ed in buone condizioni per poter dosare le forze anche in vista dello scontro diretto della settimana dopo quando al Comunale arriverà l’unica formazione in grado di battere la Pianese, ovvero proprio il Gavorrano.