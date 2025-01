La Pianese sogna l’impresa. Nel mirino ora c’è il Pescara. Falleni: "Sarà importante avere lo spirito di Campobasso"

C’è entusiasmo in casa Pianese dopo il pareggio con l’Ascoli e il un successo davvero pesante in casa del Campobasso. Si è trattata del prima successo sotto la gestione di mister Formisano, in una partita che è valsa il ritorno ai tre punti che mancavano dal 16 novembre, giorno in cui le zebrette seppero imporsi sul campo del Pontedera. Oltre alla classifica, a risentirne in positivo è stato anche il morale della squadra, sensazione condivisa anche da Alessandro Falleni (nella foto), che ha analizzato a mente fredda la gara. "È stata una partita molto difficile – ha esordito l’esterno d’attacco – non solo per l’avversario che avevamo di fronte ma anche per l’ambiente in cui ci siamo trovati a giocare. Abbiamo fatto una prestazione da gruppo unito e siamo riusciti a portarla a casa. La vittoria ci ha dato molta spinta perché era da tanto tempo non centravamo la posta piena, adesso – aggiunge – dobbiamo continuare su questa strada anche se ci aspettano partite altrettanto impegnative". Falleni poi parla anche del suo momento di forma. "Sono felice di essere tornato a giocare dall’inizio, adesso spero che il gol arrivi presto. Io ce la sto mettendo tutta perché ciò avvenga". Non sono concesse soste ai bianconeri dato che domenica al Comunale arriverà il Pescara, terza forza del campionato. "Personalmente mi aspetto una partita con molte insidie, perché il Pescara è una squadra molto forte che punta ai vertici della classifica. Sarà importante – sottolinea Falleni – mantenere lo spirito che abbiamo messo in campo contro il Campobasso e sfoderare un’altra bella prestazione. Questo inizio del girone di ritorno ci sta mettendo alla prova con sfide particolarmente difficili e sarà così fino alla fine. Il nostro obiettivo è la salvezza, se poi saremo bravi a spingerci oltre potremo anche provare ad agganciare i playoff". Il Pescara di Baldini dal canto suo dovrà fare a meno Crialese infortunato, di Mulè (in procinto di passare al Trapani) e degli squalificati Moruzzi e Pellacani. Al posto di quest’ultimo, nel cuore della difesa col capitano Brosco, uno tra Staver e Giannini. Dovrebbe esordire Letizia.

Guido De Leo