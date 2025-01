La Pianese sogna. Ostacolo Entella. Formisano: "Testa alta e personalità"

Trasferta molto impegnativa oggi per la Pianese che fa visita alla capolista Virtus Entella alle 17,30 a Chiavari. "Contro il Pescara abbiamo centrato una vittoria storica – sottolinea mister Formisano (nella foto) – che impreziosisce il lavoro che stiamo facendo da più di un mese. Oltre alle prestazioni stiamo dando continuità anche ai risultati, che sono la conseguenza del lavoro che svolgiamo in settimana. Quello che ho la fortuna di allenare è un gruppo sano, che fa del collettivo il suo punto di forza. Anche della partita di domenica ci prendiamo il buono di una prestazione maiuscola, soprattutto nel primo tempo, in cui siamo riusciti a portarci avanti 2-0 contro una delle squadre più forti del campionato. Questa è stata una settimana davvero bella, in cui abbiamo potuto goderci la vittoria per qualche giorno in più grazie ad una sorpresa che ci hanno regalato i tifosi, invitandoci a cena fuori. Siamo molto contenti della loro vicinanza, li abbiamo sentiti tantissimo da quando siamo arrivati e speriamo che questo entusiasmo possa essere sempre di più alimentato". La trasferta di Chiavari sul rappresenta uno scoglio non indifferente. "Bisogna essere consapevoli – dice Formisano – che trovare difetti all’Entella è difficile. In questo momento è la squadra più forte. Fa dell’attacco alla porta, della verticalità e delle palle inattive i suoi punti di forza e la sua maniacalità si denota dallo studio e la preparazione di queste ultime, soprattutto per quanto riguarda i blocchi per andare a calciare. Sappiamo benissimo come ricerca le vittorie, in che modo tiene il campo e come sa soffrire, inoltre dobbiamo rimarcare la campagna acquisti importantissima che ha fatto. In ogni posizione ha aggiunto giocatori di categoria fortissimi, per cui dovremo essere umili e interpretare al meglio la partita. Noi andremo ad affrontare i nostri avversari a testa alta e con grande personalità".

L’allenatore bianconero dovrà sicuramente fare a meno di Odjer, fermato dal giudice sportivo, e non esclude qualche variazione. "Questa è stata una settimana un po’ particolare, in cui abbiamo avuto qualche defezione. Chi sarà chiamato in causa si farà comunque trovare pronto, quindi è probabile che cambieremo qualcosa in vista di alcune assenze e ci adatteremo a quello che la partita ci richiederà". Ad arbitrare l’incontro, valevole per la ventiquattresima, sarà Simone Gauzolino di Torino, assistito da Andrea Pasqualetto di Aprilia e Daniele Sbardella di Belluno. "La Pianese ha fatto molto bene all’inizio – ha detto il tecnico dell’Entella Gallo – e adesso sta proseguendo su quella scia. È una squadra da prendere con le molle, giovane che ha entusiasmo e qualità".

g.d.l.