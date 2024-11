La Pianese supera senza fatica anche Vis Pesaro. Il ds Cangi: "Possiamo ancora crescere"

Vola la Pianese. Sulle ali dell’entusiasmo, sul campo e in classifica. Le zebrette, grazie alle reti, una per tempo, di capitan Simeoni e di Da Pozzo (foto), hanno superato a pieni voti anche l’esame Vis Pesaro. Sono 20 i punti conquistati, in 14 giornate, dai bianconeri, un bottino che vale l’ottava posizione. Parole di soddisfazione verso la squadra, quelle del ds Francesco Cangi. "Abbiamo dato continuità a quanto di buono fatto dall’inizio del campionato, giocando un’ottima partita – ha sottolineato –. Sicuramente nel primo tempo siamo stati più aggressivi, abbiamo trovato quelle belle trame di gioco provate in allenamento, come nel gol del vantaggio. Nel secondo tempo, vuoi anche per la voglia di portare a casa il risultato, siamo un po’ arretrati e sono venute fuori le qualità della Vis Pesaro, che sta disputando una grande stagione e ha fatto vedere perché ha raccolto fin qui 22 punti. Noi però siamo stati bravi a difenderci e a chiuderla con Da Pozzo".

Adesso mancano cinque giornate al termine del girone di andata. Il direttore, alla vigilia del match di domenica, aveva dichiarato che se la Pianese avesse voluto pensare a qualcosa in più che alla salvezza, in questo scorcio finale del ‘primo round’ avrebbe dovuto "consacrarsi". Il primo passo è stato compiuto. "I prossimi incontri, proprio come quello con la Vis Pesaro – ha affermato Cangi – sono partite che possono indirizzare la nostra stagione. Aver collezionato tanti punti adesso ci permette di lavorare bene in settimana, di essere spensierati e di far crescere tutti i ragazzi. Dobbiamo comunque fare attenzione, perché come si può vincere qualche partita e issarci tra le prime dieci si può anche incappare in qualche sconfitta e ritrovarsi in una posizione più bassa".

"Non c’è nulla di scontato in questo campionato – ha poi chiuso Cangi –, ma intanto ci prendiamo questi 20 punti in 14 partite e da oggi riprenderemo a lavorare in vista della prossima partita".

La prossima partita è la trasferta sul campo del Pontedera, reduce dal prezioso pareggio per 1-1 ottenuto in casa dell’Ascoli, in programma sabato pomeriggio, con calcio di inizio alle 17,30.