La Pianese tira fuori tutto l’orgoglio. Bella prova e pari al ‘Curi’ di Perugia

PERUGIA

1

PIANESE

1

PERUGIA (4-2-3-1): Albertoni; Mezzoni, Plaia, Amoran, Leo; Giunti, Torrasi (41’st Polizzi); Matos (41’st Sylla), Di Maggio, Lisi (27’st Seghetti (31’ st Bacchin)); Montevago.

Panchina: Yimga, Romagnoli, Morichelli, Palsson, Ricci, Marconi, Agosti, Squarzoni, Giraudo. Allenatore Zauli.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori, Indragoli, Nicoli; Frey (1’st Da Pozzo), Odjer (46’st Chesti), Proietto, Boccadamo; Mastropietro (24’st Sorrentino), Colombo (24’st Simeoni); Mignani.

Panchina: Filippis, Reali A., Chesti, Spinosa, Barbetti, Capanni. Allenatore Formisano.

Arbitro Frasynyak di Gallarate (Renzullo-Cardona).

Reti: 32’pt Amora (autogol), 47’pt Matos.

Note – Ammoniti: Amoran, Nicoli, Sylla. Recuperi: 1’ e 4’. Angoli: 6-0.

PERUGIA – La Pianese interrompe la serie di tre sconfitte di fila e nel giorno del ritorno di Formisano al Curi strappa un punto importante a Perugia dopo una prova di gioco e personalità. L’inizio del match è equilibrato fin da subito. All’11’ grande occasione bianconera: Frey, schierato titolare, crossa dalla destra e serve a centro area Mignani, il cui colpo di testa termina a lato di poco. Non si fa attendere la risposta del Perugia, che un minuto dopo va vicino alla rete con Di Maggio, ma il tiro del trequartista umbro colpisce il palo esterno. Ancora padroni di casa al 28’, Di Maggio si avventa su una respinta al limite dell’area e calcia, ma la conclusione si spegne a lato. La Pianese però non si scompone e al 32’ passa: Boccadamo sfonda sulla fascia e crossa sul primo palo per Mignani che è anticipato dal centrale biancorosso Amoran che sembra toccare per ultimo nella sua porta, 1-0 Pianese. Gli uomini di Formisano non tolgono il piede dall’acceleratore e cinque minuti più tardi si rendono nuovamente pericolosi: Boccadamo punta Lisi e mette palla a centro area, ma stavolta nessun bianconero riesce ad arrivare sul suo suggerimento. In pieno recupero il Perugia riesce a trovare il pareggio: Matos riceve in area e calcia di potenza, mettendola all’angolino, 1-1.

Al rientro in campo le zebrette ripartono con grande veemenza, andando due volte vicino alla rete con Boccadamo. Il Perugia risponde al 13’ con Montevago, che dopo aver provato a scartare Boer calcia in porta, ma il portiere bianconero è bravo a rientrare su di lui e a smorzare il tiro. Le zebrette hanno un’occasione importante per andare in vantaggio al 28’: capitan Simeoni, entrato nella ripresa, lancia in profondità Boccadamo che si presenta a tu per tu con Albertoni alzando però troppo la mira. Nel finale ci prova il perugino Di Maggio dal limite dell’area, il tiro finisce sul fondo.

Guido De Leo