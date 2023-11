La Pianese va sotto ma poi recupera. Polidori-gol, Mignani al 94’ sfiora il 2-1

PIANESE

1

LIVORNO

1

PIANESE: De Fazio, Morgantini, Gagliardi, Miccoli (12’ st Proietto), Polidori, Boccadamo, Remy (12’ st Tognetti), Simeoni, Kouko, Ledonne, Mastropietro (34’ Mignani).

Panchina: Borghini, Pinto, Lo Porto, Papini, Alagia, Liso. Allenatore Prosperi.

LIVORNO: Biagini, Fancelli, Ronchi, Nardi (30’ st. Nizzoli), Luci, Cesarini, Bellini, Brenna, Cori (1‘ st Mutton), Giordani (17’ st Sabattini), Brisciani (27’ st Martino Coriano).

Panchina: Albieri, Menga, Curcio, Ferraro, Bassini. Allenatore Favarin.

Arbitro Aloise di Lodi (Astellari e Roselli).

Reti: 23’ pt Nardi (L), 11’ st Polidori (P).

Note – Ammoniti: Kouko, Remy, Polidori, Tognetti per la Pianese, Giordani, Brisciani, Bellini, Martino Coriano per il Livorno; recupero: 2’pt e 4’ st.

PIANCASTAGNAIO – Non si sono fatte male, Pianese e Livorno: è finito 1-1, il recupero della nona giornata, una bella partita, come se ne vedono poche in Serie D. I bianconeri, che si portano così a +3 dal Seravezza Pozzi, si sono dimostrati ancora una volta squadra grintosa e organizzata, capace di impone il proprio gioco anche al Livorno, ai nastri di partenza la squadra favorita.

I bianconeri di Prosperi vanno vicinissimi al gol già al 6’ minuto con Ledonne, che manda però alto sopra la traversa da distanza ravvicinata. Dopo il tentativo di Luci che non crea grattacapi a De Fazio (19’), sono ancora le zebrette ad avere l’occasione per sbloccarla, ma falliscono un rigore in movimento. Una manciata di minuti e passano i ragazzi di Favarin: è il 23’ quando Nardi, dal limite, tira la botta dell’1-0. La Pianese, allora, ci prova con Kouko, ma il suo colpo di testa è senza pretese. L’1-1 arriva all’11 della ripresa: il calcio d’angolo di Miccoli è un invito a nozze per la testa di Polidori. Se al 15’ De Fazio, in tuffo, dice no a Luci, sono i bianconeri ad avere la palla del sorpasso: il colpo di Tognetti, al 19’, si stampa sulla traversa. Bella anche l’azione do Mignani alla mezz’ora che, liberatosi da tre avversari, costringe Biagini a rifugiarsi in corner. L’attaccante ci prova anche al 94’, ma la sua incornata finisce fuori.