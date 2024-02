La Pieve perde Rizzo per quattro giornate. Pisciotta: "Gira male, ma ci crediamo". Lo Zola sceglie in panchina mister Frigieri

Non è proprio un momento fortunato per La Pieve Nonantola quart’ultima di Eccellenza e reduce da una serie negativa di 9 gare senza vittoria (4 pari e 5 ko). La sconfitta per 3-2 di domenica col Colorno, fra le più contestate della stagione per le decisioni del direttore di gara Milandri di Cesena che hanno fatto infuriare i granata, ha lasciato in eredità anche la pesante squalifica per 4 giornate dell’attaccante Alex Rizzo per "offese alla terna arbitrale" dopo l’espulsione dalla panchina, stessa sorte capitata anche a mister Marcello Chezzi, allontanato al minuto 56 per proteste e squalificato fino al prossimo 6 marzo. "E’ un momento che gira male, ma noi ci crediamo ancora – spiega il ds Tony Pisciotta – perché la squadra è unita e sa di poter raggiungere l’obiettivo. Ricorso per Rizzo? Valutiamo, ma non credo che lo faremo, col nuovo regolamento per quel tipo di squalifica il minimo sono 4 giornate". Intanto lo Zola, diretta concorrente salvezza dei pievani (bolognesi a +5 in classifica), ha scelto il nuovo tecnico dopo le dimissioni di mister Zecchi: si tratta del modenese Enrico Frigieri, a lungo alla Sanmichelese e l’anno scorso al Rolo e al Castellarano.

ANTICIPO. La sfida di Eccellenza Montecchio-Cittadella è stata anticipata a sabato 2 marzo alle 14,30.

d.s.