La Pistoiese a Corticella: "Gara piena di trappole"

L’ultima trasferta del 2024 vedrà la Pistoiese impegnata sul campo del Corticella. Alle 14:30 gli arancioni scenderanno in campo al Biavati per provare a conquistare il secondo successo di fila lontano da Pistoia e per riscattarsi dopo l’amara sconfitta maturata sette giorni fa col Forlì. Per Villa e i suoi ragazzi una partita da prendere con le molle, contro una compagine che viene da quattro ko di fila e da altrettante partite senza gol all’attivo.

"Quella che ci attende è la classica partita piena di trappole e insidie - ha sottolineato il tecnico Alberto Villa -. Troveremo un campo non facile, probabilmente pesante, e di fronte avremo una formazione che lotterà col coltello tra i denti. Il Corticella è una squadra viva nonostante non segni da un mese e venga da quattro sconfitte, ha un’idea di calcio ben precisa e fa dell’aggressività con e senza palla una delle proprie armi migliori. Dovremo essere bravi e rapidi ad applicarci su un terreno di gioco a loro più congeniale – ha aggiunto – e probabilmente, come già detto in passato, sarà una gara in cui servirà indossare la tuta da operaio".

Contro il Forlì, per mezz’ora in parità numerica, in campo c’era una grande Pistoiese e l’obiettivo per Villa e i suoi ragazzi sarà quello di replicare l’atteggiamento e l’approccio visto contro i romagnoli: "Ripartiamo da quella mentalità e da quella grinta - ha proseguito l’allenatore arancione -, provando a migliorare gli aspetti in cui siamo stati fragili. La condizione fisica è buona e l’intesa tra i ragazzi anche, dobbiamo ottimizzare i dettagli, sia in fase difensiva che offensiva. La mia squadra giocherà sempre per vincere tutte le partite – ha messo in chiaro –, poi nel calcio gli episodi fanno la differenza e lo si è visto anche domenica scorsa".

Dall’infermeria arrivano notizie positive, come i recuperi per la panchina di Bertolo e Tascini: "Gli undici per giocare li abbiamo - ha ammesso scherzando Villa - e per fortuna piano piano stiamo recuperando anche gli infortunati. Domani due giocatori importanti saranno di nuovo a disposizione e qualcun altro potrebbe rientrare per la prossima gara. In porta ci sarà Valentini (per l’esperto portiere si tratterà dell’esordio da titolare in stagione, dopo lo spezzone di domenica scorsa, nda) e le tre quote saranno tutte giocatori di movimento. Mi fido dei miei ragazzi, anche degli Juniores, che si sono allenati duramente e ci potranno dare una mano in caso di necessità".

Una Pistoiese che, nelle prossime settimane, è destinata a rinforzarsi sul mercato: "Il direttore Taibi si sta muovendo molto - ha concluso Villa -: nei giorni scorsi qualche trattativa è saltata all’ultimo e qualche giocatore non era convinto di venire da noi (leggasi Mauri e Ceravolo, ndr). A gennaio, all’apertura del mercato professionistico, ci saranno delle operazioni. Intanto il mio compito è quello di tirare fuori il 150% dai giocatori che ho a disposizione e io penso solamente a quello".

