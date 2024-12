La Pistoiese batte il Corticella a domicilio: 1-0 al "Biavati"

Bologna, 15 dicembre 2024 – Una vittoria importante giunta al termine di una partita “sporca”, che non resterà negli annali del bel calcio. La Pistoiese vince il suo terzo incontro in trasferta superando 1-0 il Corticella al “Biavati” (terreno di gioco pessimo e senza illuminazione in una giornata fredda e di foschia), nella sedicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Un successo che consente agli uomini allenati da Alberto Villa di restare al sesto posto della classifica, a -1 dai playoff (Imolese) e soprattutto a -8 dalla coppia di testa, formata da Forlì e Tau.

E proprio il Tau sarà l’avversario di domenica prossima 22 dicembre: dalle 14.30 sarà di scena, infatti, allo stadio Marcello Melani di Pistoia. Arancioni privi di Donida, Diodato e Grilli infortunati; si rivedono, seppure inizialmente in panchina, Tascini e Bertolo. Primo tempo ove succede poco, ma in quel “poco” c’è comunque il gol orange. Al 7’ Maloku manca la deviazione vincente sottomisura. Al 13’ sinistro dalla distanza di Casadei: Valentini si allunga e mette in angolo.

Al 19’ la difesa ospite si distrae: Rizzi si libera di un uomo e batte a rete dal limite dell’area, ma la conclusione è telefonata. Al 31’ Sparacello crossa dalla sinistra, Pinzauti azzarda l’intervento, ma Malagoli lo anticipa. Al 39’, lasciato colpevolmente solo nei sedici metri, zampata vincente di Sparacello: destro a giro e pallone nell’angolino basso alla sinistra del portiere. Al 44’ Lo Giudice, solo soletto dinnanzi a Valentini, finisce col passargli letteralmente il pallone: un errore grossolano, che testimonia il periodo difficile degli emiliani.

Al 47’ il diagonale dalla destra di Basanisi viene bloccato a terra dall’estremo difensore. Avvio forte della Pistoiese nella ripresa:

Maldonado impegna subito Malagoli, che devia in calcio d’angolo. Al 9’ ci prova Pinzauti: un colpo di tacco di Sparacello lo libera, ma Malagoli è abile a dire no al suo tiro. Al 10’ traversone di Pinzauti dalla sinistra, ma Stickler non ci arriva. Da qui in avanti, cala il buio sul “Biavati”. Ma la Pistoiese è brava a portare a casa i 3 punti.

TABELLINO

CORTICELLA – PISTOIESE 0-1

CORTICELLA (4-3-3): Malagoli; Cavallini, Ribello, Chmangui, Brighi (14’ st Bresciani); Lo Giudice, Casadei, Sadek; Ofoasi (14’ st Gessaroli), Rizzi, Bovo (31’ st Landi).

A disposizione: Mezzadri, Pietrobuoni, Goffredi, Morisi, Gutu, Manga.

Allenatore: Nesi.

PISTOIESE (3-5-2): Valentini; Accardi, Polvani, Cuomo; Maloku, Greselin, Maldonado, Basanisi (35’ st Foresta), Stickler (39’ st Balleello); Pinzauti (24’ st Tascini), Sparacello (39’ st Mazzei).

A disposizione: Lo Piano, Dibenedetto, Bertolo, Paci, Larhrib.

Allenatore: Villa.

ARBITRO: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto.

MARCATORE: 39’ pt Sparacello.

NOTE: giornata fredda e di foschia. Ammoniti: Bovo, Maldonado, Ribello. Angoli: 5-7. Recupero: 1’, 5’.