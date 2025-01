La Pistoiese ospita il Progresso: "Dobbiamo continuare a correre"

Fare un passo alla volta per continuare a risalire la classifica: la Pistoiese e il suo allenatore Alberto Villa sanno bene qual è l’unica via percorribile per provare ad arrivare in vetta. Questo pomeriggio (ore 14:30 al Melani) la squadra arancione ospiterà il Progresso nella terza giornata di ritorno e lo farà forte anche dell’ultimo acquisto, ovvero quello del centrocampista Alessandro Boccia. Una campagna acquisti che finalmente può considerarsi conclusa, come ha dichiarato il direttore sportivo Massimo Taibi, intervenuto in sala stampa per fare il punto della situazione: "Il nostro calciomercato è chiuso - ha affermato Taibi - e con l’innesto di Boccia la squadra è al completo. Alcuni ragazzi ci hanno chiesto di andare via e li abbiamo accontentati, mentre in precedenza avevamo inserito i necessari tasselli nei vari reparti. Ci tengo a precisare che siamo rimasti perfettamente in linea col budget a disposizione, non abbiamo fatto spese pazze ma solo movimenti ragionati, sia tecnicamente che economicamente. E ancora una volta voglio ringraziare il presidente Iorio che sta dando veramente tutto per questi colori".

Del neo arrivato ha parlato anche il tecnico Villa, sottolineandone le qualità tecniche: "Avevamo necessità di un giocatore con queste caratteristiche, che la società aveva cercato già in estate. E’ un calciatore che si inserisce molto bene negli spazi, sa giocare con entrambi i piedi ed ha un discreto vizio del gol. Se riuscirà a togliersi un po’ di timidezza giovanile potrà dare tanto a questa squadra". Per parlare della gara contro i bolognesi, l’allenatore della Pistoiese ha ribadito l’importanza di pensare solo alla sfida odierna e non di guardare all’impegno di Ravenna di domenica prossima: "Per me la partita dell’anno è quella col Progresso. Sfidiamo una squadra ordinata, solida, che non ha mai preso imbarcate e che prova sempre a giocare a viso aperto. Soprattutto sul piano mentale non è semplice affrontare il Progresso, anche perché quando le avversarie vedono arancione sappiamo che danno sempre il 150%".

Villa ha poi toccato il tema degli indisponibili, spendendo elogi per l’atteggiamento dell’intero gruppo squadra fin dal proprio arrivo: "Bertolo e Accardi hanno bisogno ancora di una decina di giorni di riposo, non vogliamo e non possiamo rischiare nulla. Far riposare chi è in diffida? Ci stiamo pensando concretamente, ma per fortuna ho una squadra che mi mette sempre in difficoltà quando devo fare la formazione. Ai ragazzi ho sempre detto grazie per la disponibilità e l’approccio al lavoro settimanale: arrivano prima agli allenamenti, fanno gruppo anche fuori dal campo e stando dando l’anima per questi colori. Per me e per la Pistoiese – ha concluso – è una fortuna avere un organico di questo calibro umano oltre che tecnico".

Michele Flori