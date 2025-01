La Pistoiese stecca a Ravenna. Ko-beffa, sogni di gloria rinviati

Ravenna 1 Pistoiese 0

(3-5-2) Fresia; Onofri (dal 37’ st Agnelli), Venturini, Esposito; Milan, Ilari (dal 44’ st Di Renzo), Biagi, Rossetti, Rrapaj (dal 41’ st D’Orsi); Lo Bosco (dal 37’ st Mandorlini), Manuzzi (dal 25’ st Zagre). A disp. Galassi, Guida, Crosariol, Calandrini. All. Marchionni

PISTOIESE (3-5-2) Cecchini; Mazzei, Polvani, Donida; Kharmoud (dal 22’ st Basanisi), Greselin, Maldonado (dal 33’ st Grilli), Foresta (dal 22’ st Maloku), Diodato (dal 40’ st Stickler); Sparacello, Pinzauti (dal 25’ st Simeri). A disp. Mosti, Boccia, Giometti, Cuomo. All. Villa

ARBITRO Acquafredda di Molfetta

MARCATORE Biagi al 24’ pt

Si conclude nel modo più beffardo il pomeriggio in terra giallorossa della Pistoiese, costretta ad arrendersi al cospetto del Ravenna per 1-0. La rete di Biagi, arrivata poco dopo la metà del primo tempo, condanna gli arancioni ad un ko pesante più in chiave classifica che sul piano della prestazione offerta. La distanza dalla vetta torna infatti ad essere di 8 punti, con Ravenna, Forlì e Tau, tutte vincenti, che verosimilmente si giocheranno il campionato fino alla fine. La Pistoiese dovrà invece trovare la forza di ripartire fin da subito e, settimana dopo settimana, provare a ricucire il margine con chi la precede. Con la consapevolezza che tutti gli sforzi potrebbero essere vani.

Una partita bloccata fin dai primi minuti, in cui entrambe le formazioni capiscono che la posta in palio è veramente alta e non vogiliono prendersi alcun rischio. Nessuna giocata improvvisa o fuori dagli schemi, solo tanto tatticismo sui due fronti nell’attesa di trovare il pertugio giusto. Come quasi sempre accade in partite simili, è un episodio a far sì che la gara si sblocchi. Al 24’, dopo un corner di Rrapaj, la palla non viene allontanata in modo definitivo dalla difesa arancione e arriva sui piedi di Biagi, che coglie in controtempo Foresta e di controbalzo scaglia la sfera all’incrocio dei pali. Di fatto, eccezion fatta per un rigore reclamato invano da Pinzauti, nel primo tempo non succede altro.

Nella ripresa la Pistoiese alza i giri del motore e prende in mano le redini della gara. All’11 squillo di Maldonado che impegna Fresia, mentre a metà del secondo tempo è Pinzauti a prendere controtempo la difesa locale che si salva in corner. Al 27’ la più grande occasione di marca arancione, con il neo-entrato Simeri che da ottima posizione spara alto col mancino dopo l’assistenza di Greselin. Nemmeno gli ultimi cambi di Villa, portano frutti alla Pistoiese, che al triplice fischio vede partire la festa del popolo giallorosso.

Michele Flori