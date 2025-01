La preparazione dei rossoblù. Il tecnico Fontana mette le ali al suo Gubbio: "Tutti dobbiamo avere il coraggio di osare»

GUBBIO – È il giorno del derby. Il Gubbio cerca continuità dopo la vittoria contro la Lucchese della scorsa giornata, ma trova sul suo cammino una delle squadre più forti (se non la più forte) del girone: la Ternana, alla ricerca di punti dopo il pareggio interno contro il Pontedera. Mister Fontana, nella conferenza stampa della vigilia, ha detto la sua sui rossoverdi e sull’approccio al match: "Non penso a ritocchi tattici. Io ho il massimo rispetto della Ternana perché è una squadra che sta in alto in classifica e vuol dire che sta facendo un percorso incredibile essendo anche al primo anno della gestione Abate. È una squadra forte in tutti i reparti, può variare caratteristiche con diversi interpreti anche negli stessi ruoli".

Rispetto per tutti e paura di nessuno, sempre con la consapevolezza che il Gubbio è nel bel mezzo di una rifondazione tattica: "Noi dobbiamo pensare al nostro processo di crescita – prosegue Fontana – iniziato un mese fa dal punto di vista temporale, ma nell’effettivo sono 15/18 giorni a causa delle vacanze di Natale e agli infortuni e non abbiamo potuto dare tanta continuità al lavoro. Sono sicuro, comunque, che sia necessario esporsi all’errore per provare a crescere su certi aspetti. Per questa partita contro la Ternana l’imperativo è ‘coraggio’, il coraggio di provare a giocare a calcio contro ogni avversario e di provare a conquistare la vittoria, non siamo certamente una squadra che può attendere. Io non sono abituato ad aspettare gli eventi ma sono abituato a conquistarli, nel calcio e nella vita, quindi voglio che la mia squadra cerchi la vittoria anche a Terni in quello che rimane un derby che è affascinante da giocare". Con il mercato in fase di stallo, alcune scelte, soprattutto in attacco, sono quasi obbligate. Di Massimo ancora non è a disposizione, mentre a centrocampo ancora out Franchini e Proietti. Possibile l’esordio dal 1’ di Tentardini, mentre in difesa Tozzuolo potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare.

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; D’Avino, Rocchi, Tozzuolo; Corsinelli, Rosaia, Iaccarino, Tentardini; Maisto, D’Ursi; Tommasini. All. Fontana

Federico Minelli