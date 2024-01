La prevendita. Biglietti disponibili anche sabato allo stadio ’Manni’

L’Asta Taverne comunica che in occasione della partita tra gli arancioblu e la Robur, in programma allo stadio Gino Manni di Colle Val d’Elsa sabato (a Uopini non era possibile ospitare tanti tifosi, quanti assisteranno alla partita), i tagliandi possono essere acquistati in prevendita, oltre che direttamente alla biglietteria dell’impianto prima della partita. I ticket saranno disponibili fino a venerdì alle 19, nei seguenti punti vendita: la sede del Siena Club Fedelissimi in v,iale Europa 21, la tabaccheria Narghilè in via Aretina, 6, alla sede Avis Taverne e Arbia in via Principale, 56 e alla segreteria dell’Asta Taverne. Il costo della prevendita è di 10 euro sia per la tribuna coperta che per la tribuna scoperta. L’ingresso sarà gratuito per gli under 14 che potranno ritirare il ticket direttamente all’ingresso. L’apertura dei cancelli del Manni, il giorno della partita, è prevista per le 13,30.