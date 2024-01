LA PREVENDITA DEI BIGLIETTI. Ultimo giorno per acquistare i tagliandi. Saranno numerosi i tifosi al seguito

Ultimo giorno di prevendita per i tifosi amaranto che vorranno acquistare il biglietto per seguire la squadra nella trasferta di Olbia. C’è tempo fino a stasera alle 19,30 per acquistare il tagliando nel punto vendita Tabaccheria Corsi in via Trasimeno ad Arezzo, oppure online attraverso il sito su ciaotickets.com(https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/olbia-arezzo). Saranno circa un centinaio i sostenitori del cavallino presenti nel settore ospiti dello stadio "Bruno Nespoli". Un altro bel colpo d’occhio che conferma come, nonostante la distanza, i tifosi seguano con passione l’Arezzo in giro per l’Italia.