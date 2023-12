La prima del 2024. In pullman verso Arezzo. I tifosi si organizzano già

Mentre la squadra si gode ancora qualche giorno di riposo, i tifosi sono già al lavoro per organizzare la prima trasferta dell’anno, quella in programma sabato della prossima settimana, nel giorno della Befana, in casa dell’Arezzo. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere le modalità di vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Città di Arezzo, ma i club stanno organizzando il viaggio in pullman. Il Collettivo riminese sta raccogliendo le adesioni. La partenza, sabato 6 gennaio, è prevista per le 12.45 da Piazzale del Popolo (il match avrà inizio alle 16.15). Il viaggio in pullman costa 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Alfredo 347-8836166 e Ivan 335-5711536. Certamente ad Arezzo per la prima partita del girone di ritorno ci saranno anche i tifosi della Curva Est.