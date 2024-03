La prima volta di Lombardi. "Bello segnare al 92esimo dopo una grande partita»

Cosa c’è di calcisticamente più bello che segnare un gol che decide una partita bellissima, segnarlo nel recupero finale lasciando così pochissimo spazio di rimonta agli avversari e correre a braccia levate a raccogliere gli osanna dei propri tifosi? Questa è stata la forte sensazione vissuta da Alessandro Lombardi appena finito di accompagnare in rete con gli occhi la palla del 2-1 alla Spal. La prima rete in granata del centrocampista classe 2000 prelevato a gennaio dal Rimini (dove aveva già firmato un gol) per rilevare Catanese. "Quando è arrivata la palla di Delpupo non ci ho pensato su due volte e l’ho calciata di prima intenzione" ha raccontato a fine match Lombardi, che nonostante abbia colpito la sfera col sinistro, non il suo piede preferito, l’ha infilata dove il pur bravo Galeotti, già autore di interventi determinanti, stavolta non è potuto arrivare. Il novantesimo era stato superato da due minuti e i quattro restanti non sono bastati agli ospiti per raddrizzare la barca: "Sicuramente – ha poi commentato il numero 14 del Pontedera – la nostra è stata una vittoria bella e meritata, perché abbiamo avuto tante occasioni per segnare, soprattutto nel primo tempo. Ganz ha preso due legni, poi tanti salvataggi sulla linea da parte loro (la Spal, ndr), quindi direi che il successo è meritato".

Per lui è stato un pomeriggio doppiamente felice: "Sì, sono contento di aver segnato il mio primo gol con la maglia del Pontedera e di averlo fatto al 92’: è stato ancora più bello. Ma sono felicissimo anche per la squadra, che ha disputato una grande partita". E pensare che sabato era partito dalla panchina, entrando in campo 23’ prima del gol da tre punti: "Le scelte di mister Canzi si sono rivelate giuste. Tutti quanti durante la settimana diamo il massimo, poi chi gioca gioca. Comunque l’importante è il risultato".

Con questa quarta partita utile di fila il febbraio nero sembra dimenticato: "C’è stato un periodo in cui il risultato non arrivava. Ed è altrettanto normale che dopo un grande girone di andata ci sia una flessione a metà girone di ritorno". "Ma ormai febbraio è alle spalle – ha concluso Alessandro Lombardi -, siamo stati bravi con il lavoro durante la settimana e abbiamo superato il momento critico. Adesso il nostro obiettivo è migliorare la classifica per raggiungere i play off con il miglior piazzamento possibile". La trasferta di Pescara è già nella testa. Intanto Angori e Ignacchiti sono stati convocati nell’Under 20.