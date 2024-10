La prospettiva. Daniel Ferrante ha sposato il progetto Recanatese: "Momento delicato, ma ci sono i mezzi per uscirne»

La necessità di innesti, un po’ in tutti i reparti, con calciatori, preferibilmente, duttili o comunque adattabili a più ruoli, ha portato alla Recanatese, Daniel Ferrante (foto), centrocampista di 19 anni, napoletano, residente a Modena, cresciuto nel vivaio del Bologna. Nella breve carriera vanta anche esperienze al Corticella, Gelbison e, nell’ultima stagione, al Matera.

Ferrante, com’è maturata questa decisione, in extremis, di approdare in giallorosso?

"Con la mia ultima società si era creato un problema nel settore under e quindi ho colto al volo l’opportunità che mi è stata offerta dal direttore Cianni. Le prime sensazioni sono state molto positive".

Nel settore nevralgico del campo ha ricoperto un po’ tutti i ruoli.

"Non solo, ho fatto anche il terzino. Nella Gelbison ero schierato come quinto di centrocampo ed ho collezionato 17 presenze nel girone meridionale di D. Non mi dispiace adattarmi".

L’obiettivo però è giocare.

"Assolutamente sì e spero di poter dare una mano. Ora stiamo attraversando un momento difficile ma sono convinto che la Recanatese sia un’ottima squadra con notevoli potenzialità".

Per un giovane avere al fianco giocatori come Sbaffo, Bellusci, Raparo o lo stesso Edoardo Ferrante è un’occasione di crescita non indifferente.

"Hanno un bagaglio di esperienza molto importante avendo fatto per anni il professionismo, anche ad alti livelli. È tutta la Recanatese però ad essere un club di spessore che tra l’altro viene dalla C, si vede che ha una struttura di un certo tipo e che ti permette di poter rendere al massimo delle proprie possibilità".

Prosegue la preparazione per la trasferta di domenica a Riano contro il Roma City, che ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative. Ha raccolto 4 punti in altrettante partite con l’unica vittoria conquistata, in modo rocambolesco, proprio contro la Civitanovese.