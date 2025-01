La prossima gara. Verso il Ghiviborgo. Galligani fuori, sarà squalificato

Dopo due trasferte consecutive, il Siena, domenica prossima, tornerà a giocare tra le mura amiche del Franchi: sfida insidiosa, quella con il Ghiviborgo, stessi punti in classifica e stesso obiettivo. Per il match, mister Magrini dovrà fronteggiare un’assenza particolarmente pesante, quella di Elia Galligani. L’attaccante bianconero, già diffidato, si è preso ieri pomeriggio al Madami l’ammonizione che farà scattare la squalifica. Dovrà quindi assistere all’incontro dalla tribuna. Fortuna che Morosi, anche lui a rischio stop forzato, è riuscito a schivare, per un soffio, il pesante cartellino giallo che lo avrebbe costretto ai box.

La gara in terra laziale ha lasciato anche altri strascichi: alla ripresa degli allenamenti, martedì, saranno da valutare le condizioni di Masini, che ha dato forfait a poche ore dalla gara per un piccolo fastidio, di Di Paola, uscito anticipatamente dal campo per un problema al braccio e Suplja, lo stesso rientrato negli spogliatoi prima del tempo causa infortunio: due under (2005 il terzino, 2006 il centrocampista) impiegati da mister Magrini con continuità. Già in infermeria Alfred Hagbe, fermo ormai da qualche settimana.