LA PROSSIMA SFIDA. Contro la Virtus Entella senza curva sud

Riprende questo pomeriggio a Rigutino la preparazione dell’Arezzo in vista della gara casalinga contro la Virtus Entella, in programma domenica al comunale con inizio alle 18,30. Contro i liguri tornerà disponibile Pattarello dopo il turno di squalifica, mentre restano da verificare le condizioni di Renzi, Coccia e Sebastiani. Il primo sta svolgendo un programma specifico per la pubalgia, il secondo è ormai entrato nella fase conclusiva del recupero dopo la frattura al braccio di novembre, mentre l’attaccante dovrebbe tornare a disposizione già per domenica dopo l’operazione la setto nasale della scorsa settimana. Contro l’Entella sarà squalificata la curva sud e quindi gli amaranto dovranno fare a meno della parte più calda e passionale del tifo.