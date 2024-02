La questione stadio. Il caso ‘Franchi’ continua a far discutere. Uno striscione dei tifosi attacca il Comune

Un altro striscione per manifestare la loro rabbia e la loro frustrazione: i tifosi bianconeri, ieri pomeriggio durante la partita della Robur con il Pontassieve, hanno ribadito di aver ormai perso la pazienza nei confronti del Comune di Siena, per la questione Franchi-Bertoni. Anche l’allenatore Lamberto Magrini, che già alla vigilia dell’incontro era tornato sull’argomento, nella conferenza post partita ha ribadito chiaro e tondo quale sia il suo pensiero. "Per noi giocare su un campo così è penalizzante – ha sottolineato –, visto che siamo una squadra molto tecnica, non aggressiva o da battaglia. Magari al Franchi avremmo perso due-tre partite di fila, non si può sapere, ma di certo avere un nostro stadio sarebbe un vantaggio". "Come ho già detto – ha proseguito il mister – non capisco perché il Comune non torna in possesso delle strutture, visto che ha tutti i requisiti per farlo: non solo sono inutilizzate, ma non è neanche mai stata realizzata una manutenzione. Di motivazioni ce ne sono". Ha proseguito, il mister. "Siamo l’unica squadra d’Italia a non avere uno stadio – le sue parole –. Il Franchi è un bene della città, lo pagano i cittadini con le tasse. Credo sia arrivato il momento di prendere una decisione".