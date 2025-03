La Recanatese si prepara al derby: "Gara fondamentale con la Vigor"

La Vigor Senigallia, domenica avversario della Recanatese, è forse una delle compagini con una classifica meno veritiera rispetto alle sue effettive potenzialità. Concorda Josè Cianni? "Probabilmente assieme a noi. Entrambe le squadre sono state pesantemente condizionate dagli infortuni ed hanno molte analogie. Noi abbiamo perso Melchiorri e loro, sempre aettembre, l’attaccante Alonzi sul quale puntavano molto. La graduatoria attuale risente di tutti i contrattempi che ci sono stati ma nulla toglie agli ottimi rapporti tra clubs: due società che si contraddistinguono per impegno e serietà".

Stesso discorso anche per il cambio di guida tecnica con Antonioli che da due mesi e mezzo siede sulla panchina rossoblù. Il talento dei vigorini comunque non si discute. "È un collettivo che gioca un ottimo calcio ed è tra quelle squadre del girone che mi piace maggiormente per le manovre che sa sviluppare. Gabbianelli? Non lo scopro certamente io, ma in generale abbiamo molti motivi per temere la prossima partita".

Tra l’altro, purtroppo, non sono per voi giorni facili con tanti acciacchi che stanno ostacolando il lavoro settimanale. "Vero, infatti a livello numerico non siamo messi benissimo. Partiamo da Canonici che accusa ancora un’influenza che lo sta tenendo forzatamente a riposo. Sono alle prese con i postumi di problemi vari Zini, Mordini e Bellusci, quest’ultimo sta accusando fastidi al tendine e non sappiamo se riusciremo ad averlo a disposizione. Spagna e D’Angelo invece sono nel gruppo".

Bilò comunque non potrà contare sugli squalificati Alfieri e Mascolo, quest’ultimo fermato per due turni dal giudice sportivo per le proteste espresse dalla panchina a Castelfidardo con, si legge, "eccessiva veemenza". In ogni modo domenica un’altra gara che, senza enfasi, si può definire fondamentale. "Non ci sono dubbi: le partite al termine sono sempre meno ed i punti in palio si fanno di turno in turno più importanti, specie quando si tratta di scontri diretti".

Due parole, infine sull’ingaggio del difensore, classe 2003, Vessella al quale, come rimarcato, avete voluto dare una possibilità. "Un giovane del territorio, interessante e che, come tanti in queste categorie, subisce suo malgrado il passaggio da under ad over. Viene da guai fisici che lo hanno tartassato ma ha dimostrato una grande abnegazione ed ottimi valori. Un accordo che va visto anche in prospettiva perché non dimentichiamo appunto che ha appena 22 anni".

Da segnalare infine che il 2007 Adriano Guideri, attaccante della Juniores è a Cremona per alcune sedute di allenamento con i grigiorossi.